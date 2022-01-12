高雄黃姓男子去年12月26日酒駕衝撞林姓一家四口釀1死3傷，妻子慘死、林姓丈夫與2名女兒重傷仍未出院，目前父女3人已見面團聚，2名女兒被告知母親身亡後心裡可能早有底，情緒很冷靜，僅對家人說「會讓媽媽放心」，親友則怒罵「任何判決都不能換回哥哥一家人生活」。

據了解，林男與2名女兒目前傷勢有好轉，父女3人已經在醫院相聚，親友親口告知2名女兒媽媽已經離世的消息，2名女兒似乎早有心理準備，反應較為冷靜地說「會讓媽媽放心」，穩重心態讓親友更加心疼；稍早林男的妹婿受訪怒批「任何判決都不能換回哥哥一家人生活，也沒有1個刑法罰則可以讓家屬滿意」。

高雄38歲黃姓男子酒後駕車，高速衝撞正在過馬路的林姓男子一家四口，造成1死3重傷的慘劇，黃男被依「殺人罪」起訴。（資料照片）

黃姓男子去年12月26日晚間在咖啡廳與友人喝完酒後執意駕車上路，駕車後在路口衝撞林男一家四口，范姓妻子傷重不治，林男與2個女兒受重傷、仍未出院，黃男酒測值高達1.24毫克，事發18天後，檢察官認定黃男有殺人不確定故意犯意，依殺人罪起訴黃男，並請法院從重處刑，以資儆懲。

檢警調查，黃男肇事的BMW愛車在事發前已經故障4、5天，卻在肇事當天突然可以發動，一連串巧合加上黃男枉顧法令執意酒駕，才釀成此次悲劇。當地里長陳世寶說，酒駕本來就該嚴懲，殺人罪起訴剛剛好而已，兩個姊妹受傷後天天都喊痛，令人不捨。