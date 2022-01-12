豐興去年合併稅前盈餘50.36億、年增52.84％ 創歷史新高 16:192022/01/12 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鋼筋大廠豐興(2015)去年業績亮眼，12月合併稅前盈餘達到5.52億元、月增11.29％、年增53.76％，累計全年合併稅前盈餘為50.36億元、年增55.62％，累計每股稅前盈餘約8.66元，創歷史新高。 廷鑫2021全年營收25.23億元 年增31.34％創歷史新高 台達電12月營收首破300億元 第四季、全年營收都創歷史新高 #豐興 #合併稅前盈餘 #創歷史新高 #鋼筋大廠豐興 #業績亮眼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 勤美2021年營收年增逾45％ 創歷史新高 20:002022/01/06 財經 大成、福壽去年營收創歷史新高 獲利高興不起來 15:502022/01/10 財經 穩懋去年Q4營收衝70億大關 創歷史新高 18:192022/01/05 財經 《紡纖股》聚陽上月、去年營收齊創高 今年還有亮點 15:402022/01/04 財經 美國單日新增確診病例突破50萬例 再創歷史新高 18:302021/12/29 財經 廣達12月營收、Q4營收、全年營收、全年筆電出貨量創歷史新高 15:492022/01/07 財經 國台辦：台商赴陸穩步增長 兩岸貿易額創歷史新高 11:192021/12/29 財經 國際債券市場規模達6.09兆元創歷史新高 09:072021/12/30 財經 摩爾投顧看明年元月首周指數區間17900～18500點 13:002021/12/31 財經 中鋼2021年12月合併營收為409.98億 年增33.95％ 14:332022/01/10 財經 豐興 本周鋼價全面持平 04:102021/12/28 證券．權證 財經熱門新聞 蔡英文狂讚台灣經濟好 一堆店卻倒光 謝金河竟1句神回 - 財經 長榮開獎後連殺2天 他急問怎麼了？內行驚洩最終結局 - 財經 三星4奈米翻車？新晶片遭爆讓蘇媽丟臉 性能慘輸天璣9000 - 財經 台晶片一哥打爆美巨頭 下一波決戰武器曝光 - 財經 1分鐘讀財經》台積電4~6奈米都被搶光 專家斷言2022強大結局 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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