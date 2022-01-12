鋼筋大廠豐興(2015)去年業績亮眼，12月合併稅前盈餘達到5.52億元、月增11.29％、年增53.76％，累計全年合併稅前盈餘為50.36億元、年增55.62％，累計每股稅前盈餘約8.66元，創歷史新高。

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