富邦金控深耕永續經營，表現再受國際肯定！國際知名財經媒體《The Asset（財資雜誌）》日前公布The Asset ESG Corporate Awards2021獲獎名單，富邦金控自2011年起連續10年榮獲最佳ESG企業白金獎（Excellence in ESG－Platinum Award），今年更上層樓，首度榮獲ESG（環境、社會、治理）最高榮譽玉璽獎（Jade Award）。《The Asset》自2020年起新設立最高等級玉璽獎（Jade Award），以表彰ESG領域中的優秀企業，顯見富邦金控長期落實企業永續經營的理念與成果大受肯定。

同時，富邦金控也以領先業界的員工照護表現，榮獲今年「最佳多元化與包容性獎」（Best Initiative in Diversity and Inclusion），不僅是唯一獲獎金融業更是台灣唯一獲獎企業。

富邦金控董事長蔡明興表示，今年適逢富邦集團六十週年，富邦金控全新擘劃「低碳、數位、激勵、影響」四大策略，更著重低碳策略，提出「Run For Green奔向綠色」ESG倡議計劃，為永續地球而努力。面對日益嚴峻的少子化議題，富邦金控也持續優化生育補助，致力打造幸福職場；員工是企業最重要的資產，在台灣疫情最嚴峻的時刻，富邦金控率企業之先設立富邦篩檢站，將員工照護放在首位，實踐正向關懷，成為企業防疫的領頭羊。

呼應國際淨零排放趨勢，富邦金控運用品牌影響力，在金融面與非金融面，引領企業與大眾奔向淨零台灣。金融本業的奔向綠色行動，富邦金控身為台灣氣候金融領跑者，2021年6月發布國內金融業第一本TCFD（氣候變遷相關財務揭露）報告書，且成為全台首家承諾不再投資燃煤比大於50％的發電廠，並針對五大高碳排敏感性產業擬定准入及撤資標準，積極導引資金至對社會、環境友善的產業，發揮資金的正向力量，創造永續價值。

非金融方面，富邦希望攜手社會大眾奔向綠色，以實際行動走入民眾日常提倡永續，不僅捐贈全台首輛電動捐血車，更進一步推動國內綠色賽事，整合贊助四大馬拉松資源，提出「跑40公里，富邦為你種一棵樹」的綠色倡議，邀請民眾、地方政府、路跑協會組織共同響應低碳生活，凝聚國內永續意識，讓每一步，都算「樹」！

富邦金控致力打造多元包容、全方位員工照護之職場環境，為提供同仁在生產、育兒實質的幫助，自2021年6月起全面提升生、育補助，包括優於法令的10週有薪產假、每胎新生兒補助10萬元、6歲以下子女每年補助育兒津貼1.5萬元，同時，為鼓勵準爸爸共同分擔生育子女的辛勞，陪產假由5天增加為7天。2021年共計補助逾5500人，投入逾1億元。富邦金控會持續關注全球少子化議題，優化符合同仁需求之友善假別，樹立幸福之職場典範。

在疫情期間，富邦金控於2021年6月成立業界唯一之篩檢站，有助同仁即時掌握健康狀況，至年底共計篩檢逾11000人次，同時，富邦金控提供所有同仁有薪防疫假、防疫照顧假、婚假及年休假遞延、配發家用快篩試劑、最高5萬之確診慰問金、員工團保「法定傳染病健康保險」等措施，讓有需求的同仁在疫情下能安心照顧家庭。富邦金控期許在疫情肆虐下與社會齊心防疫，用正向的力量照顧每個同仁、每個家庭，善盡社會責任，共同迎接疫情後的曙光。

富邦金控自今年下半年以來，持續囊括國內外各大永續領域獎項肯定，在國際四大永續評比中交出亮眼成績，既是肯定也是督促我們持續前進的動力：連續五年入選道瓊永續指數（DJSI）世界指數成分股；連續五年入選MSCI永續指數成分股（MSCI ESG Leaders indexes），並在MSCI ESG評比中獲得AA級評等（最高為AAA級），亦為台灣同產業之最佳表現；連續兩年榮獲CDP氣候變遷評比「A List」最高榮譽；在Sustainalytics ESG評比更位居全球保險產業前三名。展望未來，富邦金控必不忘初心，在追求永續發展的道路上戮力前行，以正向力量發揮企業當責，締造環境共好，成就永續可能。