法務部長蔡清祥、更生人李凱莉、檢察總長江惠民（從左至右）（陳志賢攝）

更生人李凱莉（陳志賢攝）

更生人李凱莉、觀護人唐珮玲（右）（陳志賢攝）

昔日走跳江湖的大姐大李凱莉，入獄10多年獲假釋後，拾起鍋鏟搖身一變成為會客菜總鋪師，2年來服務不少在監受刑人及家屬，法務部12日特別邀她現身說法，並將廚房搬進了法務部，讓她一展精湛廚藝，她並以感恩的心情來感謝法務部長蔡清祥、觀護人唐珮玲、以及一路走來支持她的家人、朋友。

此事緣起檢察總長江惠民，去年偶然間聽到教育電台專訪李凱莉的故事，覺得感動，將她專訪內容介紹給法務部長蔡清祥，蔡深受感動，李去年12月寫信邀請蔡，蔡趁南下參加論壇機會，特別造訪她經營的「一品會客菜食堂」，並邀她北上到法務部大展廚藝。

李凱莉過去因從事應召站、毒品案被判刑17年定讞，入監服刑，她58歲才獲假釋出監，在家人的支持下，經營起監所會客菜，轉行當總鋪師，她的2位妹妹則當「水腳」幫忙，她還因此成為首位成功申請創業鳳凰貸款的更生人。

法務部12日特別利用年節前夕與媒體茶敘機會，邀請她現身說法，讓昔日誤入歧途的大姐大，蛻變成為創業楷模，她的人生故事就如同她手中的會客菜，酸甜苦辣、百味並陳。

法務部長蔡清祥對於李凱莉苦盡甘來，而有今日的成就，同感榮耀與欣慰。蔡清祥說，觀護人工作是善於運用政府及民間資源，以公私協力，協助及關懷受保護管束人重新適應社會。

法務部現場更特別安排「凱莉上菜」，由李凱莉掌廚獨家菜色「胭脂馬遇見關老爺」，菜香四溢，全場洋溢滿滿的幸福味道。