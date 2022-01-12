俄羅斯16歲美少女Kristina Pimenova是國際著名的品牌模特兒，她4歲起就為各大服裝品牌擔任模特兒，擁有一雙藍色大眼睛和超萌臉頰的Kristina Pimenova，還被封為「全球最美童模」、「全世界最美麗女孩」，如今Kristina Pimenova已長成亭亭玉立的16歲美少女，她也不吝嗇分享生活照，Kristina Pimenova不只臉蛋、五官精緻，身材比例也超好。

俄羅斯女模Kristina Pimenova遺傳模特兒媽媽Glikeriya Shirokova的高顏值和強大基因，她4歲起就為各大服裝品牌擔任模特兒，Kristina Pimenova以高冷氣場、一頭金髮、藍色大眼睛和超萌臉頰，成為人氣很夯的童模，Kristina在9歲被封為「全球最美童模」、「全世界最美麗女孩」，並在10歲那年登上意大利《Vogue》雜誌封面。

如今Kristina Pimenova已長成亭亭玉立的16歲美少女，Kristina在IG擁有270萬粉絲的高人氣，她也不吝嗇分享生活照，16歲的Kristina臉蛋、五官依舊精緻，她還多了幾分成熟魅力，而身材比例極佳的Kristina，也大膽嘗試各種穿搭風格，有個性、勇於突破又不失自己的想法。

仙氣十足的Kristina Pimenova，雖然擁有「全球最美童模」、「全世界最美麗女孩」的美名，不過她沒忘充實自己，Kristina在IG自我介紹欄則寫下：「記住美麗是來自內在」，期許自己要兼具美貌與內在。