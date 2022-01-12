桃機群聚延燒，今新增4例本土個案，其中3例居住地在桃園，共累計42人確診。桃園市長鄭文燦12日主持疫情說明記者會，他指出，聯邦健行分行有3名銀行行員確診，為此12日新增1處臨時採檢站擴大採檢，呼籲4日至12日曾到聯邦銀行健行分行洽公者務必採檢。

今天新增4名本土案例，其中1名為北投舊案，另3名為居服員（案17472）的銀行接觸者，共3名銀行行員確診。鄭文燦表示，居服員照曾至中壢區聯邦銀行健行分行洽公，傳染給3名行員確診，列為案17630，Ct值19.1、案17672，Ct值16、案17673，Ct值17，為此再針對銀行員工、警衛、外包人員共27人匡列採檢中。

桃園市長鄭文燦12日主持疫情說明記者會，聯邦健行分行有3名行員確診，針對銀行員工、警衛、外包人員共27人匡列採檢中。（陳夢茹攝）

衛生局長王文彥表示，原本的疫調標準為有症狀或確診前2天，不過Omicron病毒傳播力強，改為確診前3天，居服員案17472於8日確診，其足跡曾至健行分行辦開戶，雙方都有戴口罩，當時已有請聯邦銀行健行分行人員進行健康監測，11日晚間有名行員發燒篩檢為陽性，12日早上又有2名行員確診。

「銀行在7日曾辦過聚餐，感染機率高！」王文彥指出，12日緊急要求銀行停業並進行全棟消毒，要求所有行員的親友、有接觸過的人要進行匡列採檢，是否因為聚餐導致行員之間的傳染，這部分還需要釐清，3名確診的銀行行員已安排住院隔離中，其他人則要居隔至26日。

鄭文燦說，由於聯邦銀行健行分行有確診者、也有確診者足跡，加上該銀行位處社區中，有不少民眾前往洽公，決議在12日新增1處社區採檢站「東興社區活動中心臨時採檢站」，將從下午2點半至5點半、6點半至9點開始提供民眾採檢，一路開設至15日，希望可以抓出黑數。鄭也呼籲，若民眾有在4日至12日曾到聯邦銀行健行分行洽公、與行員有接觸者，務必攜帶健保卡至採檢站採檢。