台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇抨擊指揮中心不敢禁內用，只好先拿一些小眾項目開刀，衛福部長陳時中罕見動怒指出，「這樣的評論是非常不負責」。民進黨台北市議員王世堅表示，每一句話背後都有神明，每個人要為自己的話負責，希望陳時中應該廣納各方意見，且陳的人設就是廣納建言；同時，王世堅還發現，陳時中似乎不善於和人溝通。

王世堅今天(12日)在政論節目《新聞大白話》中表示，不管是哪個政黨、什麼工作，為社會好，提出自己的意見，這是大家都應該做的，是最基本的勇氣，不要怕哪一黨的網軍來攻擊，「像我就是很聰明的，用智障型手機，一切網路上的評論眼不見為淨，大家相信自己的心、智慧判斷」。至少要講自己相信的話，這樣才對，每一句話背後都有神明，每個人要為自己的話負責。

王世堅希望，陳時中講話要更謹慎，「我在想他是非常不善於溝通的人」。王世堅坦言，陳時中先前的防疫表現本來很不錯，「但在有幾次的溝通上，他那個態度...」，其實他應該要切記小英總統的指示「謙卑謙卑再謙卑」，不能把社會上其他不同意見，都說成是「不負責任的評論」、「事後看每件事都太晚」。

王世堅直言，陳時中不是超前部署嗎？而且他人設是廣納建言，在衛生、醫療的專業上有比他強的人，為何由他領導？「就是因為你的領導特質導致你坐在這個位子，也因為這個性格導致好成績」。廣納建言，不能偏聽，才是衛福部長該做的。