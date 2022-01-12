玉山長期投入永續發展，綜合績效及ESG成績再次受到國際肯定，榮獲《財資雜誌》(The Asset) 第11度頒發「亞洲企業傑出ESG獎-白金獎」，創台灣企業在該獎項得獎最多紀錄，同時《亞洲公司治理雜誌》亦頒發給玉山「亞洲最佳企業社會責任」、「最佳環境責任」、「最佳投資人關係企業」等5項大獎。玉山的整體表現優異，玉山金控總經理陳美滿亦同時獲兩家機構評選為「最佳CEO」。

《財資》及《亞洲公司治理》為亞洲區域型雜誌公司，每年定期舉辦獎項表彰在永續發展、公司治理、投資人關係、企業社會責任及財務績效等領域具有良好表現的企業。《財資》的評審特別肯定玉山在疫情期間展現企業韌性，透過科技維持營運不中斷，並以永續發展的理念推動創新，擁有前瞻的經營視野，在環境、社會、公司治理三個面向都有很好的成績。

玉山金總經理陳美滿表示，玉山以永續發展為長期目標，持續深化ESG與金融本業的連結，接軌國際響應聯合國永續發展目標 (SDGs)。今年聯合國COP26達成「格拉斯哥氣候協議」，明確計劃減少煤炭用量，玉山也從自身做起，採取實際行動不再提供燃煤電廠專案融資、全面發行零碳信用卡等，並結合國內優質企業發起「ESG倡議行動」，持續將淨零碳排(net zero)思維納入投、融資決策過程，發揮金融業的正向影響力。

玉山的永續發展在2021年獲得超過30項國內外重要ESG獎項的肯定，連續8年入選道瓊永續指數(DJSI)，在MSCI ESG(明晟)、Sustainalytics及FTSE4Good (富時)等國際ESG評鑑都獲得台灣銀行業最佳成績；政府、非營利組織及權威媒體也高度肯定玉山，頒發「國家企業環保巨擘獎」、「台灣十大永續典範企業獎」、「天下永續公民獎」、「遠見CSR年度榮譽榜」等多項獎項。

玉山秉持誠信正直、清新專業，堅持穩健正派的用心經營，將ESG結合金融業的經營策略，在長期耕耘的基礎下，持續擴大玉山企業社會責任的影響力，期望為顧客、為玉山，也為我們這塊熱愛的土地創造更多的價值，與社會共同邁向更美好的未來。