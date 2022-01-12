新竹高鐵站一名70歲老翁，109年11月下旬搭車時，只因女站務員拒絕替他拿隨身行李而只推輪椅，竟在月台上咆哮飆罵女站務員「什麼東西」、「操你媽」，以及說「自己最討厭姓X的，你們全家死光光」等語。新竹地院依公然侮辱罪判處罰金4000元，如易服勞役，以新台幣1仟元折算1日。

根據判決書，109年11月25日於新竹高鐵輪值班鄭姓女站務員，收到呼叫器說南下月台需要輪椅，便把輪椅推過去，請70歲A男坐上輪椅，A男表示要幫拿放在地上的隨身行李，鄭姓女站務員回應個人行李要自己拿，自己只協助輪椅的部分，A男拿出自己的身分證質問女站務員他幾歲，鄭女還是堅持A男自己拿行李，卻遭A男大罵「操你媽」。

一旁的月台值班保全則說，當天看到旅客下車紛紛走往樓梯，看見A男無任何動作則前去詢問，卻被A男很兇的說走開，此時鄭姓站務員將輪椅推到月台，並且請A男坐上輪椅，也和A男表示隨身行李要自己拿，此時A男大罵鄭女「什麼東西」、「操你媽」，並詢問女站務員叫什麼名字，鄭女回姓鄭，A男則說「自己最討厭姓鄭的，你們全家死光光」等語。

法官判決，A男有多次當眾辱罵旁人紀錄，此次與鄭女素不相識，僅因拒絕幫拿隨身行李，竟不圖理性溝通或合法途徑解決，在高鐵新竹站以不當言詞辱罵鄭女，顯缺乏他人之觀念，實非可取。考量A男年紀甚長，且患有「雙極性情感疾患」，有臺灣大學醫學院附設醫院診斷證明書。最後依公然侮辱罪判處4000元，如易服勞役，以新台幣1仟元折算1日。