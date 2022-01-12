台南文史工作者許献平多年前受台鹽公司之託撰寫七股鹽場歷史，因故遲遲尚未出版，許献平2017年決定自費出版，2年前《鹽田曬玉細說從頭－七股鹽場職工口述歷史》新書印梓，受新冠肺炎疫情影響，12日才於七股鹽山舉行新書發表會，與《有求必應-臺灣有應公的鄉野傳奇》一書同時發表。

許献平表示，《鹽田曬玉》一書可說是台鹽68年黃金歲月的縮影，內容從日昭和10年（1935年）台灣製鹽株式會社開闢「台鹽區」起，介紹至2002年頂山鹽區停曬為止的七股鹽場，全方位呈現七股鹽場的面貌，可以說是一本七股鹽場的簡史。

新書內容訪談了31位老鹽工、鹽工子弟、督導員、退休鹽警、鹽聯會、日治工友、幼童保母、助產士等，內容包括「允定號」的研發與製造、鹽山的觀光發展、第一工區（扇形鹽田）及第二工區（青鯤鯓鹽區）的開發、鹽灘結構、洗滌設備，從人工至機械化製鹽的歷史。

此外，研究有應公廟20多年的許献平，曾出版多本相關書籍，今日再發表《有求必應－臺灣有應公的鄉野傳奇》新書。許献平說，他以有應公廟為主題，在台南37鄉鎮搜索研究，這次則以傳奇故事為主軸，全書共收錄31篇，收錄全台各地魂靈厲鬼故事。

許献平表示，這些傳奇故事中有冤死或戰亡的亡魂，除台灣在地外，還有荷蘭、日本、韓國等國籍，希望除了對有應公廟學術考究外，讓讀者從故事中更了解台灣開發的歷史。