李靚蕾公布王力宏闖豪宅的監視器畫面。（圖／取自李靚蕾IG）

王力宏與李靚蕾離婚風暴未歇，李靚蕾昨（11日）晚再發千字長文指控，王力宏帶3名不認識的男子硬闖她與3名孩子所待的吾疆豪宅，讓她感到相當害怕，甚至Po出監視器畫面截圖佐證。沒想到，房產達人Sway卻在個人臉書上發文表示，看了監視器截圖感到「毛骨悚然」，因為門口堆滿梯廳的鞋子與鞋櫃恐會造成逃生不易，其實相當危險。

Sway在個人臉書專頁《Sway房市觀測站》發文表示，「我看到這個新聞，就只看到臭鞋子堆積如山，擺在消防逃生通道處，縱使你一層一戶，可是當火災來臨時，濃煙密佈之下的電梯廳，你小孩就會被這些鞋櫃與鞋子給絆倒，這，算爸爸的錯還是媽媽的錯？」

Sway表示，當他看到門口堆滿鞋子與鞋櫃只覺得毛骨悚然，「都已經百坪豪宅了，如山的鞋子還要堆到電梯前面，這麼不顧自己與孩子安危的家庭，真不知是誰的錯。」

此外，Sway發現吾疆的消防安全疑似不及格，「果然只是個condo，電梯公寓嘛，Low一點好多賺一點使用空間，而且消防安全不及格，這個該罰四萬以上。鞋子的臭氣就擺門口，你家人沒聞到，清潔及保全巡邏人員也是遭殃。」

Sway也狠虧王力宏與李靚蕾，「藝人應該是沒朋友居多，要不然搭著豪華電梯，一開啟這個樓層，誰都會為這樣的「品味｣給臭醒。」

然而根據《公寓大廈管理條例》規定，門外的梯廳、走廊等空間都屬大樓全體區分所有權人所共有，因此無論是鞋櫃、鞋子甚至腳踏車等雜物，就算沒有影響通行，都違反逃生通行的使用目的。

若管委會未制止違規住戶，最高可處管委會5千元的罰鍰，而若違規住戶經管委會制止後仍未改善，管委會可報請工務局處理，可處違規住戶4至20萬元的罰鍰。