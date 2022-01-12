高雄60歲蔡姓男子販賣毒品遭逮，被高雄地方法院判處18年徒刑，蔡男懷疑是58歲陳姓友人當「抓耙子」檢舉才害他被逮，蔡男一氣之下於去年2月6日凌晨衝到陳男住處，當著陳男妻子的面開槍，陳男頸部中彈，送醫急救後宣告不治，高雄地院12日依槍砲、傷害致死罪判蔡男14年徒刑。

檢警調查發現，蔡男與陳男為舊識，雙方因為毒品糾紛發生爭執，蔡男懷疑之前自己因為毒品案被抓，又遭判刑18年，就是陳男通風報信所致，去年2月6日凌晨，蔡男到陳男位於鳳山區中山東路的住處相約談判。

未料，雙方談判未果，一言不合爆發衝突，蔡男竟掏出預藏的槍枝，當著陳妻及另名吳姓友人面前，朝陳男開槍，造成陳男頸動脈破裂，鮮血狂噴，嚇壞陳妻及吳男，而蔡男犯案後則是騎乘機車逃逸。

家屬及友人見陳男中彈後緊急報警，警方獲報到場時，立即將陳男送往高雄長庚醫院搶救，但最後陳男仍傷重不治。警方鎖定蔡男騎乘的機車追捕，案發後約8小時於中崙一路圍捕蔡男到案，並在他身上起出1把作案手槍及42發子彈，檢方調查後，依殺人、槍砲等罪將蔡男起訴。

法院審理時，蔡男辯稱當時只是想要教訓陳男，沒有要殺人的意圖，且案發當時他是對著陳男的腳部開槍，沒料到子彈會擊中他的頸部，高雄地院12日宣判，認定蔡男的行為未構成殺人，改依傷害致死、槍砲等罪，各判9年6月、6年徒刑，應合併執行14年，全案仍可上訴。

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