疫情燒進北市提前放寒假？柯文哲：目前沒有打算 16:402022/01/12 中時 楊亞璇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園宣布國小提早1周放寒假。圖為學童提著大包小包上課物品離開學校。（資料照／陳怡誠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市政府宣布桃園市國小提早1周放寒假放寒假，對於台北市是否跟進，台北市長柯文哲今於防疫記者會指出，由於桃園疫情嚴重提早放假，在北市經過教育局跟家長會討論，現在沒有打算提早放寒假，就按照規定。 對於桃園宣布國小提前放寒假，柯文哲表示不打算提早放假。（北市府提供／楊亞璇台北傳真） 桃園宣布提早放寒假 黃偉哲憂「北孫南送」確診風暴重演 採‧訪‧線‧上－升息解碼 農曆年前的央行議事錄找答案 #新冠肺炎 #台灣 #台北 #寒假 #桃園 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市爆院內感染 桃市國小提早放寒假 04:102022/01/12 焦點要聞 淡水國小發生2起清潔劑傷童眼睛事件 教育局要求落實由成人調製漂白水 16:062022/01/12 生活 苗栗苑裡山腳國小半戶外球場落成 學生體育課不用再日曬雨淋 15:172022/01/12 寶島 北市159家防疫旅館空調合格 柯文哲：5家須暫停營業輔導改善 16:232022/01/12 生活 疫情燒進北市 黃珊珊坦言「很震撼」：這場硬仗才剛開始 09:242022/01/12 政治 解隔離標準放寬 「舊案」符合3條件可提早出院 15:102022/01/12 生活 北市溫差大 1個月就有17件磁磚掉落 04:102022/01/12 地方新聞 北市聯醫護理師確診男友 永和足跡曝光 14:582022/01/12 生活 沈富雄突自爆「有條件」參選台北市長：我登記蔣萬安注定落選 14:402022/01/12 政治 新北跟進桃園提前放寒假？侯友宜回應了 10:462022/01/12 生活 本土疫情升溫 科技廠宏致爆染疫 04:102022/01/12 財經要聞 生活熱門新聞 聯邦銀行3行員病毒量高 急設採檢站「這9天到訪者快來篩」 - 生活 聯邦健行分行3行員染疫！鄭文燦：今再增設1處採檢站擴大採檢 - 生活 不同組合第三劑怎選？醫：打這款副作用比心肌炎嚴重 - 生活 北市醫院累計180人確診Omicron 柯文哲曝最新病況：恐偏向流感化 - 生活 桃園聯邦銀行健行分行行員確診緊急停業 民眾撲空 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。