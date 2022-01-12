桃園市政府宣布桃園市國小提早1周放寒假放寒假，對於台北市是否跟進，台北市長柯文哲今於防疫記者會指出，由於桃園疫情嚴重提早放假，在北市經過教育局跟家長會討論，現在沒有打算提早放寒假，就按照規定。

對於桃園宣布國小提前放寒假，柯文哲表示不打算提早放假。（北市府提供／楊亞璇台北傳真）