全球最大連鎖藥妝店集團沃爾格林聯合博姿（Walgreens Boots Alliance）執行長布魯爾（Roz Brewer）周二表示公司已經開始旗下Boots事業進行策略評估。

在摩根大通舉辦的醫療產業大會上，布魯爾證實其公司正在考慮如何處理英國分支Boots。該執行長未表明是否將出售Boots，以及如果要出售該事業，誰是可能的買家，僅表示此事仍處於評估階段，但「我們確實希望能盡快採取行動」。

已有172年歷史的Boots是英國最老牌的藥局之一，在英國有2200多家分店，員工人數約為5.1萬人。

此前外媒曾報導，消息人士透露，沃爾格林為了將重心放在醫療照護事業並集中火力與美國同業CVS Health競爭，已經找來高盛研究出售英國連鎖藥局事業Boots的可行性，但也不排除將Boots拆離成為獨立公司，並發行股票上市。有分析師預估Boots的估值最高可達120億英鎊。

周二稍早，英國Sky News援引消息人士報導，私募股權投資公司Bain Capital和CVC Capital Partners正聯手競購Boots。沃爾格林未對該報導發表評論。

沃爾格林周二股價上漲1.12%，收在54.33美元；過去一年來上漲約14%。