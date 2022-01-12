半導體產業分析師12日認為，就算中國大陸西安，因疫情還要延長封鎖期，對在當地有設廠的三星電子來說，營運影響性可說是幾乎沒有外，還可能因塞翁失馬，有機會挑戰2022年獲利新高紀錄。

為抑制新冠病毒大規模擴散，中國大陸於上個月下旬，嚴禁西安1300萬居民，從事非必要性一切活動。同時，這家韓國全球最大的記憶體晶片製造商，也趁機暫時調整自己在西安快閃記憶體廠的產能。

西安這座廠，是三星電子唯一一家在海外製造快閃記憶體晶片的廠房。同時，三星已在西安累計投資超過250億美元。西安1廠於2014年開始營運，直到2021年，西安2廠才加入投產行列，全部共有3300多名員工。三星電子有4成的快閃記憶體產品，都是在這裡做出來的，同時，西安廠的產量，相當於全球快閃記憶體市場的10%到15%之間。

NH投資證券指出，由於三星目前庫存水位高，故西安封城暫時對快閃記憶體全球供應面來說，影響性可說是很小。相反地，當目前庫存量消耗完時，2022下半年的記憶體價格可望藉此攀升。

DGB財務集團認為，快閃記憶體晶片的平均售價，降幅可望小於先前所預估的，部分原因就是供給面短缺所致。

DB金融投資表示，目前這件西安封城事件，應該有助穩定快閃記憶體的產品價格，三星電子藉此，2022年可望重寫獲利新高紀錄。

根據集邦科技(TrendForce)統計，在供過於求下，2022年首季的快閃記憶體平均售價，可能會減少10%到15%之間。另外，三星快閃記憶體在2021年第3季的全球占有率為34.5%。

新韓投資指出，這座廠預計重新生產時間，最早會落在2月，在供應受限下，有助於改善產業的整體供需狀態。同時，也預估第2季的DRAM與快閃記憶體價格將會上漲，因為賣方也就是晶片製造業者的議價能力會較強。

上個月底被迫減產前，三星西安廠都是正常生產晶片。據悉，三星電子也正在調控全球生產線，以確保自己客戶的下單權益不受到疫情波及。