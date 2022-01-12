金管會公布國銀對中小企業放款最新狀況，截至2021年11月底，國銀對中小企業放款餘額達8.57兆元、月增525.19億元。累計前11月新增放款7584.38億元，雖較去年同期7823.4億元小減3.06％，但較年度新增3000億元目標達成率達252.81％。
金管會統計，截至11月底，中小企業放款餘額占全體企業放款餘額67.61％、月增0.17個百分點，占民營企業放款餘額69.59％、月增0.21個百分點，中小企業平均逾放比0.29％，月增0.02個百分點。
去年國銀單月對中小企業新增放款多落於300～700億元間，僅5月因國內疫情急遽升溫帶動紓困需求，8月疫情趨緩後接單意願提高、對周轉金等資金需求提升，使這2月單月新增放款金額突破千億元。去年11月新增525.19億元，較10月503.06億元略增。
據金管會統計，前11月對中小企業新增放款較多的前五大國銀，依序為華銀784億元、一銀631.75億元、合庫582.18億元、臺企銀504.34億元、彰銀476.14億元。增加幅度則依序為華泰銀38.09％、台灣花旗28.01％、北富銀21.96％、遠銀19.85％、中信銀18.49％。
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