日本核食即將解禁？蔡英文總統今天表示，台灣有信心迎向自由開放的國際經貿體制。日台交流協會會長大橋光夫明確表示，日本絕對不會出口有健康疑慮食品到台灣。政府會以幫國人健康安全嚴格把關為原則，來面對日本食品進口議題及後續雙邊協商，也會和社會各界進行多方溝通和理性討論，讓國人安心地享用沒有健康疑慮的食品。

蔡英文今天在民進黨中執會表示，上個月公投的結果，展現出台灣人民走向世界的決心，台灣也有信心，迎向自由開放的國際經貿體制。但我要再次強調，無論任何國家的食品，政府一定會全力為人民的健康把關。

她說，相信昨天大家都有注意到，在睽違兩年之後，「台日經濟貿易會議」重啟了。大橋光夫會長也明確地表示，日本絕對不會出口有健康疑慮食品到台灣。大家都知道，長年以來，食品安全的議題，是台日在深化經貿交流的重要議題。

蔡英文強調，我們絕對會以幫國人健康安全嚴格把關為原則，以國際標準、科學證據為依據，來面對日本食品進口議題，以及後續的雙邊協商。同時，我們也會和社會各界，進行多方溝通和理性討論。

她說，我們會讓國人安心地享用沒有健康疑慮的食品。我們也要充滿自信，更進一步參與像CPTPP等高標準的國際經貿體制。我們要掌握國際供應鏈重組的關鍵契機，讓台灣走向世界、立足世界，創造更多機會和繁榮發展。「我們大家繼續一起努力！」