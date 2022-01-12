第17屆WSBL女子超級籃球聯賽下周一（17日）開打，4支勁旅要透過6個循環賽的例行賽，爭取冠軍賽門票，12日透過開季記者會宣示決心，本季旅外好手黃品蓁回國，和聯盟首位華裔球員宋佩欣加入台元紡織，放眼挑戰國泰人壽霸業。

本屆WSBL口號取賽事第17屆諧音「一起」，號召球迷加入，主視覺也以繽紛、活潑的色調，營造出熱鬧的派對氛圍，邀請新、舊球迷或退役球員一起來到球場Join the Game「就等你來」。

國泰人壽、台元紡織、中華電信及台灣電力都有新生力軍加入，也為新球季立下不同目標，第3屆選秀會、台電新秀謝津宛，要好好利用有限的上場時間發揮長處、上場就為球隊做出貢獻；個性比較低調的電信新秀陳怡萱，期許從防守、助隊鞏固籃板做起，進攻再伺機攻擊籃框，把握每次機會展現能力。

大學時期在UBA連續兩年獲得冠軍賽MVP的林蝶，也是第17季WSBL值得期待的大物新人，和效力P. League+的弟弟林正各自在成人聯賽發光發熱，林蝶目標當場得分、籃板「雙十」，也鼓勵自己進入更高等級聯賽處理球要更冷靜，不能像過去魯莽；已經11連冠的國泰，是女籃戰力雄厚的霸主，本季加入同樣UBA時期就大放異彩的徐玉蓮，教頭鄭慧芸給她高標準目標，單場能夠10分、10籃板、10助攻、10抄截「大四喜」，徐玉蓮感謝教練肯定她的能力才開出這個目標，除了努力達成，也要幫助國泰奪勝。

本屆旅外回歸加入台元紡織的黃品蓁是中華隊常客班底，實力、經驗不在話下，生涯成熟期最重要的是求健康完賽，他與首位華裔球員宋佩欣的加入都對聯賽投下了震撼彈。尋求連霸的國泰人壽面對挑戰必須更上一層樓，接班的球隊領袖林育庭責無旁貸，新球季喊話要拿下單場20分、10籃板、10助攻，捍衛霸主地位。而上屆並列第三的中華電信與台灣電力，今年兩隊繼續由劉希曄、潘姿吟主力坐鎮，同樣朝全方位球員目標邁進，並幫助隊友發揮優勢、盡力提升團隊表現，為球隊追求最佳成績。

WSBL比賽場地台北體育館、板橋體育館，雖然新冠肺炎疫情近日確診數偏高，目前北部場館仍是開放觀眾進場觀賽，但全程配戴口罩、不得飲食，賽事亦提供多元轉播管道，球迷可透過緯來精采台(凱擘有線214台、MOD 313台)、智林體育台(中嘉有線129台、MOD 215台)，或是緯來體育粉絲專頁、getwin sport Youtube及Twitch頻道、Hami Video及Double Pump女子籃球誌粉絲專頁同步收看。