華山基金會12日在有百年歷史的霧峰林家宮保第園區舉辦「千歲揮毫」活動，100歲的耿爺爺也拿起毛筆寫春聯。（黃國峰攝）

華山基金會12日在有百年歷史的霧峰林家宮保第園區舉辦「千歲揮毫」活動，愛心團體們也提筆揮毫，宣導愛老＋1。（黃國峰攝）

華山基金會12日在有百年歷史的霧峰林家宮保第園區舉辦「千歲揮毫」活動，愛心團體們也提筆揮毫，宣導愛老＋1。（黃國峰攝）

華山基金會12日在有百年歷史的霧峰林家宮保第園區舉辦「千歲揮毫」活動，愛心贊助團體與50位獨老長輩齊聚大花廳。（黃國峰攝）

華山基金會12日在有百年歷史的霧峰林家宮保第園區舉辦「千歲揮毫」活動，台電志工隊，為長輩們奉上熱茶及贈送暖暖包。（黃國峰攝）

華山基金會12日在有百年歷史的霧峰林家宮保第園區舉辦「千歲揮毫」活動，康爾幼稚園小朋友們給每位長輩送上一顆橘子。（黃國峰攝）

農曆春節前夕，華山基金會12日在有百年歷史的霧峰林家宮保第園區舉辦「千歲揮毫」活動，邀請書法老師們帶領華山基金會50位久未出門的獨老一起寫春聯，大家在百年宅第中寫書法，除發思古之幽情外，也提早感受到即將來臨的年節喜慶氣氛。

近日氣溫驟降，為照顧年長者身體及表達敬老之意，財團法人私立素貞興慈會12日邀請百歲人瑞耿爺爺與50位久未出門的獨老，參觀霧峰林家宮保第園區，並參與華山基金會台中A區舉辦第6年的「千歲揮毫」活動，由台中市書法協會理事長陳貞惠老師及其他3位老師，一起指導長輩寫春聯，不少長輩第一次提筆刻畫春聯上的字體，都覺得相當有趣，也體驗了濃濃的年味。

台電台中區處處長黃明舜也與台電志工隊們，為長輩們奉上熱茶及贈送暖暖包，黃明舜說，很高興能陪著長輩們在這古色古香的環境中寫春聯，一起迎接虎年的到來，尤其有一位百歲人瑞耿爺爺，也拿起毛筆與書法老師一起揮毫，將祥瑞分享給與會長輩與來賓，令人感動。

活動中，華山基金會也特地為耿爺爺準備博士服為爺爺穿上，象徵人瑞是生命的博士，並由明德高中校長林衍陞頒贈「人瑞大學榮譽博士」證書及撥穗，讓耿爺爺因此感到非常開心與無比榮耀。

活動開始由康爾幼稚園帶來熱鬧的鼓樂開場，炒熱氣氛，小朋友們更給每位長輩送上一顆橘子，讓長輩們開心的摸摸小朋友的頭說謝謝；華山基金會表示，誠摯邀請各界響應「依舊有您愛老＋1」或認助孤老一年常年服務經費15000／年，讓長輩感受愛與關懷，不再孤單。愛心專線：（04）24734843江小姐。