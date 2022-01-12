1名中年男子日前感到右側肢體無力，經送頭份為恭醫院急診檢查後發現左腦高血壓性出血，經過1個月治療復建，男子仍覺右手動作不順暢，語言也無法流利說出，經醫師建議，接受重複穿顱磁刺激治療合併職能語言復健，十天療程後，他說話變得流利，右手靈活度也恢復了，工作效率提升，心情也跟著好轉。

為恭醫院表示，這名中年男子有高血壓慢性病史，因長期工作忙碌、生活作息不正常，忽略自己的身體，並且又缺乏適當的飲食控制及維持運動習慣。有一天，他突然感到右側肢體無力，經赴為恭醫院急診檢查後，電腦斷層顯示左腦高血壓性出血。

經過一個月積極的血壓控制和復健後，依然殘留著右手「卡卡的」和語言不流利的症狀，由於正值壯年期，在醫師的建議下，他接受重複穿顱磁刺激治療合併職能語言復健，十天療程後，他說話變得流利，右手靈活度也恢復了，工作效率提升，心情也跟著好轉。

神經內科醫師卓筱善表示，急性腦中風後病患常常留下肢體障礙，在急性期後，腦部功能常常處在一不平衡狀態，這種狀態會影響到病患復健的成效。現在已有多篇研究證實可利用rTMS(重覆式顱磁刺激)來活化患側大腦，解決大腦不平衡的問題。在這樣的治療下，部分腦中風病人合併物理復健治療後，相較於傳統的醫療方式，能更有效改善肢體力量。

卓筱善進一步指出，rTMS治療為一非侵入性治療，可以在門診進行，在測試病患的運動功能後，醫師會使用磁性線圈做刺激的定位和定量，接著將磁性線圈放置在頭上開始電刺激治療。治療時間視不同患者狀況，一般為30至40分鐘。過程中病患會感覺到頭部有輕拍感，少部分病患會感到輕微頭暈頭痛。

醫師提醒，因本治療是利用磁場變換產生電流刺激腦部，若病患曾有癲癇、腦部手術植入金屬物或安裝心臟節律器則不適合此項治療。腦中風rTMS治療需在2到3週內進行10至15次治療，每次20到40分鐘，每次治療結束後依然需合併物理復健治療至少40分鐘才能達到顯著的療效。

卓筱善呼籲，目前rTMS主要用於憂鬱症的治療，其它的可能適應症包含腦中風，認知功能，耳鳴，偏頭痛等，由於治療方式和成果不一，目前屬於研究範疇。以國外發表的研究結果，大腦皮質下腦梗塞或是皮質下腦出血病患，在復健黃金期六個月內接受治療較有顯著好處，若病患有需求可經過醫師仔細評估討論後再接受此治療。