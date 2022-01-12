法務部行政執行署為貫徹「酒(毒)駕零容忍」政策，執行一波酒駕裁罰、滯納違反道路交通管理處罰條例罰鍰及ETC通行費專案，其中台北市許姓民眾因毒駕又無照駕駛、違規停車、闖紅燈、超速違規遭裁罰15次，更滯納違反強制汽車責任保險法罰鍰，合計22萬餘元，台北分署查封他名下公寓後，許男12日到場繳清全數罰鍰。

許男自2019年11月起至去年4月間因吸食毒品開車、無照駕駛、違規停車、闖紅燈、超速等交通違規，遭台北市交通事件裁決所開出15張罰單，並於去年6月間陸續移送台北分署執行。許男另滯納違反強制汽車責任保險法罰鍰，全部案件之滯納金額多達22萬餘元。

案經台北分署查得許男名下有坐落於北市萬華區的公寓，去年12月間函地政機關辦理該公寓之查封登記，並於本月14日現場查封。因許男已將該公寓設定最高限額抵押權予銀行擔保借款，銀行收到台北分署查封函文後，即要求許男儘速處理罰鍰，否則將追償全部債務。

許男因台北分署的強力執行，為避免台北分署之執行行為，導致其債務提前到期，今委託代理人到台北分署一次清償全部罰鍰。

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