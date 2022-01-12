新竹市長林智堅（左）12日到公道三工程現場，了解目前工程進度，這條新竹人等了30年的路，即將在今年5月完工啟用。（陳育賢攝）

公道三在中央分隔島設置「共同管道」並設有出入口，完工後新增用戶透過預留用戶接管即可完成接管，不須開挖新完成的路面。（陳育賢攝）

為解決新竹市區交通壅塞問題，新竹市府推動公道三新闢道路工程，串聯竹光路與茄苳景觀大道，將打通竹市交通外環系統，目前工程進度已達7成，這條新竹人等了30年的路，即將在今年5月完工啟用。

市長林智堅表示，公道三新闢道路創下了3個第1，包括為全國第1個舉行都市計畫聽證會的道路徵收案；全國首創為拆遷戶整備「安置基地」，以7.4億向新竹縣購買土地，並提供房屋租金補貼；以及工程導入「共同管道」設計，不只可容納電力、電信、自來水3大民生管線，更全國首創納入汙水管線，降低開挖道路不便。

他說，「這是1條新竹人等了30年的路」，要感謝公道三周邊住戶、80個原住戶理解與體諒，並配合搬遷。

市府工務處表示，公道三新闢路段工程共斥資3億元，全長500公尺、寬30公尺，雙向4車道，兩側也設有人行道，打造步行人本環境。

另，公道三在中央分隔島設置「共同管道」並設有出入口，完工後新增用戶透過預留用戶接管即可完成接管，不須開挖新完成的路面，可促進交通順暢、增加道路使用年限。

此外，還可減少養護道路經費支出，讓各類管線維護程序簡化，在允許範圍內可隨時擴充線路容量、預期管線埋設物危險性，預先裝設預警設施，避免引起公共危險等優點。公道三新闢道路工程也將新設排水工程，還將拓寬延平路一段214巷至延平路一段、頂雅橋也將配合道路拓寬至30公尺。

市府指出，公道三串聯竹光路、茄苳景觀大道，是打通新竹外環道路系統一環中最重要的關鍵，提供台1線替代道路功能，未來民眾從市區就可連接外環交通系統，完善竹市外環道路完整性，更可加速西區與香山區的區域發展，促進竹市生活圈發展，紓解尖峰時段交通壅塞問題。