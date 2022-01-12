由《卓越雜誌》主辦的「2021卓越證券評比」調查結果出爐，群益金鼎證券勇奪「非金控類-最佳券商獎」，由總經理賈中道代表出席，自證交所董事長許璋瑤手中接下獎座。而這也是群益金鼎連續八年在卓越雜誌舉辦的證券評鑑中獲獎，顯示群益金鼎證券專業金融服務的品牌形象，已獲外界高度肯定。

賈中道表示，2021年的金融市場雖然波動加劇，但群益仍然秉持一貫穩健的經營理念。不僅2021年稅前、稅後獲利皆為公司成立以來最高，且經紀、自營及衍生性商品等方面，獲利情況也都較去年進步，充分顯示群益專業能力的卓越及客戶對群益服務的肯定。

此外，群益金鼎證券2021年也在資訊服務上繳出漂亮成績單，首先，群益證通過金管會核准成為證券業第一家申請與國發會合作使用「個人化資料自主運用（MyData）」平臺服務，未來客戶可以利用MyData平臺，以「民眾自主同意、資料安全取得」為核心理念，進行個人資料下載，讓用戶在群益申請線上相關服務可以更加便利。

其次，群益更取得三項專利認證，分別是「新戶視介」預測模型、「關鍵智造」服務及防洗錢模糊比對系統的「智動音譯」功能，預計很快就能結合開戶及交易平台，提供客戶更快速精準的服務。

而群益不僅在金融專業、資訊服務上獲得肯定，同時也致力於落實願景與社會關懷。2021年即便面臨新冠疫情影響，群益長期投入的捐血和偏鄉閱讀活動仍未停擺的持續進行。群益團隊指出，越是在這樣艱困的時刻，更應以永續經營概念，為社會付出心力。

群益在這次評鑑中再度受到青睞，成為受訪者心中的非金控類最佳券商，顯示群益金鼎證券提供的服務品質深獲好評。展望未來，群益金鼎證券將配合主管機關的開放腳步，與客戶建立長期共同成長的夥伴關係，持續提供超越客戶期待的高附加價值金融服務。