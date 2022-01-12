新思科技（Synopsys）宣布其SiliconSmart元件庫特性（library characterization）解決方案已獲得台積電N5（5奈米）、N4（4奈米）和N3（3奈米）製程技術的認證。作為新思科技融合設計平台一環，該解決方案具備了支援先進節點的單位元件庫特性所需的強化功能，能加速行動/5G、高效能運算（HPC）、人工智慧（AI）、汽車、物聯網（IoT）網路以及航太和國防應用的數位實作。

台積電設計建構管理處副總經理Suk Lee表示，SiliconSmart元件庫特性解決方案獲得我們最新製程技術的認證，針對以台積電N5、N4與N3製程為基礎的設計，該認證讓雙方客戶更具信心能加速達成準確的簽核與上市時程。台積電與新思科技的長期合作再度協助設計人員滿足嚴格的功耗和效能要求，並快速將其具差異化的產品推向市場。

元件庫資料的準確性在先進節點中、針對日益增加的設計複雜度進行建模而言非常重要，再加上設計中元件庫特性的規模增加了許多倍，達到數萬個核心中的數百個PVT角（corner）。然而，合成（synthesis）、佈局繞線、驗證與簽核等工具，皆需依賴能準確地顯示數位和記憶體設計的時序、雜訊和功耗效能的精確模型元件庫。

SiliconSmart 核心引擎提供全面的元件庫特性以及品質保證功能，經調整後可產生高品質的新思PrimeTime簽核元件庫。其中速度和準確性尤其重要，因為先進節點的製程變異性（process variability）需要利用兩者進行符合時序要求的建模。SiliconSmart技術使用了參考SPICE引擎，為先進的Liberty模型提供更快速的特性表徵，而PrimeTime靜態時序分析解決方案使用該模型解釋低電壓FinFET製程對時序的影響。該解決方案支援先進的產業標準模型，包括LVF（Liberty Variation Format，自由變量格式）。

新思科技矽晶實現事業群資深副總裁Jacob Avidan表示，除了節點間運算需求增加3倍外，客戶也面臨更大的PVT組合的挑戰。新思科技的SiliconSmart元件庫特性解決方案及其核心引擎成功地提供了高品質、可擴展的解決方案，能因應客戶的設計挑戰。該認證是新思科技與台積電就先進節點上持續合作成功的結果，能帶來準確，高效能的技術，可提供雙方客戶在矽晶製造的過程中所需的效能與生產力。