恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.; NASDAQ：NXPI）宣佈推出業界首款支援Wi-Fi 6、藍牙5.2和802.15.4協定的安全三頻無線電裝置IW612。該款新裝置屬於恩智浦新型三頻無線電產品系列，可實現智慧家庭、汽車和工業使用情境中的無縫安全連接，並支援全新開創性Matter連線協定。

IW612讓消費者擺脫單一協定生態系統的限制，可以在不同生態系統和無線網路技術間享受無縫互動性。此外，開發人員可運用恩智浦先進的共存特性，在一台裝置上同時支援三個無線電頻率，既降低成本亦節省開發時間。

物聯網面臨的一大挑戰為互動性限制，消費者無法混用不同公司的智慧家庭產品。全新標準化物聯網連線協定Matter由包括恩智浦在內的業界領導企業設計，透過統一裝置的通訊方式來解除不同製造商或無線技術間的使用限制。該協定支援在更多物體之間創造更多連接，進而為製造商簡化開發過程，為消費者強化相容性。 為支援新時代互動性，IW612率先將三種先進的無線電連接整合至同一台裝置，可提供強大的無線電效能，同時整合高效能射頻前端。該技術組合能夠讓智慧家庭實現真正的互動性，明顯縮短開發時間，並簡化設計，降低成本。該解決方案高度整合，能克服開發人員現今面臨的硬體共存挑戰，同時支援先進安全協定，有助於抵禦物聯網日益漸增的安全威脅。

IW612透過恩智浦奠基於多年技術經驗所打造的網路安全解決方案，協助對抗智慧裝置面臨的持續威脅。IW612提供安全啟動、偵錯和無線固件更新功能以實現持續保護，同時還使用WPA3安全標準和硬體加密引擎。