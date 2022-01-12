國民黨在中二補選、罷昶案雙輸後，黨內湧現檢討聲浪，黨主席朱立倫今天下午在中常會表示，所有的失敗責任，他必須也一定會一肩扛起。針對中常委建議召開黨是會議，邀請14縣市長、歷任黨主席等討論黨的路線，朱立倫說，包含黨務高層、縣市首長、副主席、中常委等，都應到全台各地傾聽基層聲音，爭取更多民眾的支持，這才是「黨是會議」的精神。

國民黨中常委林金結下午在中常會提案，鑑於四大公投、中二補選、罷昶案全面失利，建請黨中央盡速召開黨是會議，邀請14縣市長、歷任黨主席、社會賢達、具影響力者，就國民黨路線、黨名、結構進行大破大立的檢討，作為2022、2024布局方針。

文傳會主委凌濤轉述中常會表示，對於中常委建議召開黨是會議，朱立倫在會中提到，所有黨務高層、縣市首長、副主席、中常委等，都應到全台各地聆聽村里長或基層聲音，跟基層互動，要讓民眾知道國民黨是創建中華民國、愛台灣的政黨，展現捍衛台灣的決心，爭取更多民眾的支持，這才是「黨是會議」的精神。

至於朱立倫上午提到將擴大決策圈，歡迎中廣董事長趙少康、前高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等共同決策，凌濤表示，接下來大家一起為2022九合一選舉來打拼，不管在很多場合與在地基層座談，都會邀請各界來參與，共同打贏選戰。而朱立倫平時與趙少康、縣市長、韓國瑜等人溝通順暢，希望同黨一命，共同爭取民眾的支持。