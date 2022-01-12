知識就是力量，正向人生觀是隨身寶！台中西屯扶輪社與懋榮建設前進原鄉，15日將在台中市立和平國小舉辦「少年成長領袖營」，課程主題為《自信與熱忱》，培養少年領袖特質及擴展生活經驗、發展人際互動經驗，縮短城鄉距離，從教育資源到人格教育，鼓勵青年學子朝自己夢想勇往直前。

台中西屯扶輪社每年行善做公益，發揮社員在各行各業的專業與力量，點亮社會每個角落，也盼大家為青少年學生引導正能量，增廣國際視野，強化在地教學資源。

懋榮建設董事長紀吉川表示，「少年成長領袖營」活動目的，是為原鄉家庭孩子規畫一個讓父母安心，兒童fun心的課程，更是期望在活動中能建立原住民家庭子女良好的品格，並從年少時培養其領袖特質。

「少年成長領袖營」開拔到偏鄉，15日將在立和平國小展開一整天活動課程，參與的學校有和平國中、白冷國小、博愛國小、和平國小等四所學校，邀請四十名四年級到九年級學生參與活動，每八人一組共計五組。

活動特別聘請國立勤益大學流通管理系系主任周聰佑博士開課主講，周聰佑多年主研行銷管理及商業心理學，深入了解青少年在走向社會之前的自信與熱忱，可經提早以訓練課程培養，獲得更多正向觀念，付諸行動力創造自己有價值與成就感的人生，也能奉獻社會，幫助更多人。

台中西屯扶輪社與學者用心規畫「少年成長領袖營」，全日課程主題《自信與熱忱》，包括「展開自信熱忱」、「學習溝通」、「增加抗壓力」、「領導力」、「人際關係」、「心得分享」以及「動態團體活動」等。

活動課程中以有趣、活潑、生動的寓教育樂方式進行，期盼學習良好的正向思維、培養少年領袖特質及擴展生活經驗、發展人際互動經驗，藉此達到活動目的。

紀吉川投入建築業多年，打造優質建案，在國內外獲獎無數，也為下一代的「心靈建築」付出熱情與專業，投長年以來對於人才培訓的公益之事，以及慈善教育均不遺餘力，在業界多被推崇，秉持著取之於社會用之於社會的理念，積極參與許多的公益慈善活動。

「在每一次活動中，均能感受到社會的純樸與美麗」，紀吉川說，參與需要社會關懷及幫助孩子們的活動，也因為這些孩子們，「讓我們關愛的力量得以延續，讓社會更溫暖更美麗」，希望「少年成長領袖營」豐富孩子的生活學習與眼界，未來有更多自我實現的機會。