維修量能幾近滿載，和泰汽車啟動「化整為零」的維修據點拓展策略，導入新型態服務據點－TOYOTA 社區型保修站，提供車主便利、快速的原廠售後服務，主打保養、輪胎／電瓶更換等服務，目標是2024年累積導入100 間TOYOTA 社區型保修站，加上原有的123間服務廠，共計223間服務據點，提供車主便利的售後服務網絡。

隨著TOYOTA新車販賣持續穩定下，累積TOYOTA 車主也逐年增加，而相對應的售後服務需求也與日俱增。為增加服務容量，並因應消費者近年來更加重視便利性及速度的消費型態轉變，和泰汽車於自2019 年3 月成立第1 間保修站，截至2021 年全台已導入30 間TOYOTA 保修站。

和泰車TOYOTA售服本部本部長吳家炎表示，在2017年時，TOYOTA售後服務年入廠量已接近最大負荷量，推估2019年，售後服務容量將達飽和。此外，新車款／車型持續導入，售後服務需求只會更多，於是在2017年起著手研究解決方案。

吳家炎表示，在周末假日，常會發現住家附近坊間汽車保養廠熙來攘往，一整天下來車子進進出出，根據2017年「流失車主外廠保養行為問卷調查」，發現顧客捨去TOYOTA服務廠、選擇至坊間汽車保養廠，主要原因為地點便利以及快速，車主往往希望住家或工作地附近就有一家服務廠，快速解決愛車大小事。

和泰汽車針對內外部趨勢進行研究、並根據市場調研與顧客問卷回饋，為了滿足車主地點便利、快速訴求，經過兩年時間規劃，第1間新型態服務據點：「TOYOTA社區型保修站」於2019年3月開幕，而在經過兩年積極擴點後，2021年底已有30間TOYOTA保修站，遍布全台各地，未來將持續擴充，3年衝刺百站。