大陸國新辦12日就2021年智慧財產權相關工作統計資料舉行發佈會，大陸國家智慧財產權局副局長兼辦公室主任、新聞發言人胡文輝表示，大陸發明專利有效量為359.7萬件，其中國內（不含港澳台）發明專利有效量270.4萬件。每萬人口高價值發明專利擁有量達到7.5件，較上年提高1.2件。

據中國網引述胡文輝說，大陸市場主體創新活力進一步激發。截至2021年底，擁有有效發明專利的企業達到29.8萬家，較上年增長5.2萬家。其中高新技術企業有效發明專利121.3萬件，占大陸國內企業總量63.6％，體現創新創造能力不斷增強。

同時專利商標質押融資規模進一步擴大。2021年全大陸的專利商標質押融資金額達3098億元（人民幣，下同）、融資專案達1.7萬項，惠及企業1.5萬家，年增率都約42％。其中1000萬元以下的普惠性貸款惠及企業1.1萬家，占惠企總數的71.8％。

值得關注的是，外企對大陸智慧財產權保護信心也進一步增強。2021年，國外申請人在華發明專利授權11萬件、年增率23％；商標註冊19.4萬件，年增5.2％。其中美國在華發明專利授權、商標註冊分別年增32.1％、17.3％。