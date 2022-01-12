台中魚類公會與台中市魚市場公司雙方因休假問題爭議，魚類公會將休息一天、魚市場公司則照常開張。（台中市魚市場公司提供）

農曆春節到來過節民生物資需求殷切。台中魚市場公司與台中魚類公會雙方就休市72天與78天產生爭議，衍生出13日公會將休市一天。魚類公會理事長林信富說，魚市場公司不與公會溝通，公會依表決通過決定13日休市1天；魚市場公司董事長李煥湘籲春節交易高峰期以大局為重。農業局強調，將積極協調創造雙贏。

台中市魚市場公司是全省知名魚貨批發市場，一天交易額約700萬元、50噸魚貨，年節平均漲幅1.3至1.4倍，公會承銷商牌號數約150支，平常進場人數約80個承銷人；農曆春節逼近進入交易高峰期，卻傳出魚類公會爭取增加年休市日未果，公會決定13日休市一天、公司則照常上班。

台中市魚類公會理事長林信富指出，依照慣例每年魚類公會排休假表送魚市場公司來進行協調，今年魚市場公司很強勢，對公會有某些意見不願意協商；尤其經過大會通過後，魚類公會不履行將對會員無法交代。

台中魚市場公司董事長李煥湘說，與魚類公會溝通多次，對方也答應遵照魚市場協調結果，但還是變更態度在大會中表決，公會希望年休78天，魚市場公司參考全省各地作法採取最高天數72天，雙方產生爭議。

李煥湘指出，呼籲魚類公會應考慮產銷平衡，如果承銷商不入場，小販、市民就沒有地方買，供應商也沒有地方賣，市場就會產生產銷失衡；大家都希望好好過春節，13日是公會的休市日，但魚市場並未休息，希望承銷商還是正常進場以大局為重。

農業局長蔡精強強調，市府立場要維護承銷商及消費大眾的權益，農業局會積極和魚類公會及魚市場公司雙方再次溝通，並維護承銷商的休市權益，也不影響魚市場運作，期望雙方未來能共創雙贏。