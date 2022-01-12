國民黨北市議員徐巧芯爆料，4年來接了870多萬元的政府標案，簡直是「領黨的零用錢」，放言因此發聲明自清。（摘自放言網站）

資深媒體人周玉蔻創立「放言科技傳媒」，上午遭國民黨北市議員徐巧芯爆料，4年來接了870多萬元的政府標案，簡直是「領黨的零用錢」。對此，「放言」也發出聲明指出，自家合作案的協商簽約過程，與其他家媒體相同，合情合理合法，歡迎檢驗。

國民黨北市議員徐巧芯今日在臉書說要公開「周玉蔻的零用錢」，還說對方創辦的「放言」，4年來接了870多萬元的政府標案，林佳龍任交通部長時也有資金，質疑周玉蔻在節目上瞎扯老半天，主因是要領黨的零用錢「嗯哼姊4年領納稅人870萬元，新台幣真香。」

對此，「放言」稍早發出聲明，放言科技傳媒股份有限公司自成立以來，以媒體結合現代科技，經營「放言」網路平台，甚獲讀者肯定支持；3年多來，獨立經營、爭取專案與廣告客戶做為營收來源，財務管理穩定，今後將繼續遵此原則，開發廣大市場。

「放言」指出，股東皆為民間人士，客戶對象包括公、民營機構與企業，專案簽署與合約簽訂，均公開、透明、守法、謹循媒體專業倫理；其中與政府單位和國營事業合作案，協商簽約過程，與其他媒體如聯合報、中國時報、TVBS電視台等，合情合理合法模式一致，歡迎檢驗。