民進黨中執會今天通過「2022年直轄市長選舉提名候選人徵召辦法」，黨主席蔡英文肯定蘇貞昌帶領的行政團隊，度過一關又一關的困難。她說，選對會已決議，選舉作業期程延到農曆春節之後才啟動。當務之急就是守好疫情防線。她要求大家一起努力，在農曆年前把疫情穩定下來，讓大家可以安心過好年。

民進黨中執會今天通過為黨工加薪4％的「2022年中央黨部預算案」，以及通過修正「中央黨部黨務工作人員服務辦法」。

此外，全代會去年通過「民主進步黨2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」第2條規定，「直轄市市長之提名候選人，由主席依徵召辦法提名，經中央執行委員會通過後徵召，其徵召辦法由中央執行委員會另訂之」。據此，會中也通過「民主進步黨2022年直轄市長選舉提名候選人徵召辦法」。

蔡英文在會中謝謝所有的黨公職夥伴，從公投到補選以來大家一起所做的努力。並表示，12月18日公投及1月9日選舉結果告訴我們，無論是對事的公投或是對人的選舉，只要平時努力把執政做出績效，面對挑戰大家團結全力以赴，就可以得到國民的認同和信任，再艱難的逆境，都挺得過去。

她說，尤其是我們的行政團隊，蘇貞昌院長帶領的行政團隊，後天就要滿3年，3年來，經歷許多挑戰，度過一關又一關的困難。這個團隊穩健踏實，不但對於疫情積極掌握因應，也讓經濟在逆勢中穩定成長，各項陸續推出的社福措施，也讓國民得到照顧。「作為總統，也是執政黨的黨主席，我要肯定，也要表達我的感謝」。

蔡英文指出，最近，我們看到國內的疫情出現一些變化，境外移入趨勢升高，本土案例也有增加，國際疫情相當嚴峻，疫情的挑戰更是一波又一波的來。

為了提升群體免疫力，她提醒，現在，民眾只要滿18歲、完整接種兩劑疫苗滿12周，就可以接種第三劑。她請大家務必配合防疫指引，盡快接種疫苗，也要繼續做好防疫措施。一起努力，在農曆年前把疫情穩定下來，讓大家可以安心過好年。

為了因應疫情變化，蔡英文表示，前天，民進黨召開選對會第一次會議，會中也達到共識，將今年的選舉作業期程，延到農曆春節之後才啟動。「我要再次強調，我們的當務之急，就是守好疫情防線。新的一年，我們要繼續團結防疫，也要持續走向世界」。