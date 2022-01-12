NCSOFT旗下手遊《天堂2M》今（12）日進行歷章IV改版，開放神話職業、神話技能、神話武器，以及傲慢之塔四樓、個人交易等內容。同時為了慶祝上市300日，特別推出一系列活動回饋玩家。

《天堂2M》今日維護後更新「歷章IV神話金現」版本，新增神話職業「拉烏爾」，拉烏爾是統一亞丁的王者、所有系列武器及覺醒技能的大師，超越傳說，位於一切力量頂端的偉人！

《天堂2M》全新神話職業

傳說的起點－拉烏爾

除了神話職業以外，《天堂2M》本次更新也新增了5種職業，包含1種傳說職業，主武器二刀流的「阿瑪戴歐 卡德姆斯」；以及4種英雄職業，主武器單手劍的「卡斯提」、主武器二刀流的「葛蘭特」、主武器匕首的「泰利納烏斯」以及主武器弓的「賈斯汀」。

傲慢之塔四樓開放，新的BOSS「塔林恩」登場！擊敗塔林恩將有機會獲得傳說、英雄等級的道具以及技能書。此外，開放個人交易，玩家可以在伺服器內與想要交易的角色進行1：1個人交易。更多改版細節請至官方網站查詢。

《天堂2 M》今日更新也推出了多項精彩活動：

【300 Days Party！最讚的禮物】：1/12維護後～1/19維護前，活動期間內，至交換所內潘朵拉商店可以300金幣購買「300日紀念箱（活動）」，開啟「300日紀念箱（活動）」可獲得包含「300萬金幣、300日紀念鑄幣（活動）、300日紀念蕾亞項鍊III、蕾亞初始化卷軸（活動）」等獎勵。

300 Days Party！最讚的禮物

【300 Days Party！300金幣任你行】：1/12維護後～1/19維護前，活動期間內，全地區傳送與副本入場費用調整為300金幣，血盟一般捐獻費用調整為300金幣，並額外提供殷海薩恩寵*300。

300 Days Party！300金幣任你行

【300 Days Party！蕾亞的祝賀蛋糕】：1/12維護後～1/26維護前，活動期間內，至村莊與NPC購買輔助魔法道具與「300日祝賀禮物箱（活動）」，可獲得滿滿獎勵。

300 Days Party！蕾亞的祝賀蛋糕

【300 Days Party！繼承者的華麗慶典】：1/12維護後～1/26維護前，活動期間內，透過每日優惠可獲得「綠寶石（活動）」，此為300日紀念特別製作活動的材料。此外，透過每日額外優惠還可獲得包含「300日覺醒袋（活動）*3、300日搜魂袋（活動）*3、300日精煉袋（活動）*3」等獎勵。

300 Days Party！繼承者的華麗慶典

【300 Days Party！統一王的寶石】：1/12維護後～1/26維護前，活動期間內，每天中午12:00可透過郵件領取包含「殷海薩恩寵*1000、魔精石（刻印）*300、成長藥水（10%）（活動）、統一王的閃亮寶石盒（活動）」等獎勵道具。開啟統一王閃亮寶石盒（活動）時，可100%獲得藍寶石（活動）*10，並隨機額外獲得其他寶石*10。

300 Days Party！統一王的寶石

【300 Days Party！賓果遊戲】：1/12維護後～1/26維護前，活動期間內，透過各種活動可獲得3種顏色的寶石，請用3種顏色的寶石來挑戰活動製作吧！

300 Days Party！賓果遊戲

【300 Days Party！神秘的300日晶體】：1/12維護後～1/19維護前，活動期間內，可使用300金幣購買「神秘300日晶體（活動）」，使用神秘300日晶體（活動）有機率獲得各種獎勵道具。

300 Days Party！神秘的300日晶體

【300 Days Party！傲慢之塔征服者】：1/12維護後～1/19維護前，活動期間內，傲慢之塔副本經驗值獲得量增加30%；傲慢之塔1～4樓移動卷軸掉落率提升。

300 Days Party！傲慢之塔征服者

【300 Days Party！300日特別郵件】：1/17(一)09:00～23:59，慶賀天堂2M上市300天，當日早中晚分別可透過郵件領取1日限定獎勵，包含「成長藥水（10%）（活動）*3、靈魂彈（刻印）*3000、300 Days Party神諭之書（活動）」。

300 Days Party！300日特別郵件

【300 Days Party！300日禮物】：1/17(一)00:00～23:59，活動期間內，將透過郵件發送300日特別禮物。

300 Days Party！300日禮物

【300 Days Party！榮光的回歸】：1/12維護後～1/19維護前，活動期間內可以「榮光回歸之幣（活動）」開啟每日優惠「榮光的回歸」。此外，透過每日優惠可獲得10萬金幣，活動期間內亦可透過簽到來獲得額外的獎勵道具，包含「火龍／地龍耳環箱（活動）、加護／權威手鐲箱（活動）、高級／上級／最上級職業獲取券（6次）（活動）等獎勵。

300 Days Party！榮光的回歸

更多遊戲內容與活動詳情請上官方網站查詢。