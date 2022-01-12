美聯準會主席包威爾國會談話表現和緩，美股隔夜揚升，美科技股連二漲。亞洲主要股市周三勁揚，港股彈升，科技指數大漲4.99%。

周三香港恆生指數收漲663.11點或2.79%，為24402.17點，指數重回2萬4000點。國企股(H股)升243.84點或2.91%，為8612.85點。

京東急升11.0%，報305.2港元，為表現最好藍籌股。野村認為京東新業務投資多，將目標價由456港元大降為348港元。

騰訊連五升，上漲4.5%，報480.8港元。媒體曝光馬化騰去年底一段話，指騰訊是一家普通公司，隨時可以被替換。

阿里巴巴升5.9%，收報133港元，股價重回130港元水準。

汽車股昨日跌深，今日反彈大漲6.89%，為表現最好板塊。小鵬漲10%，長城汽車升5.9%，吉利汽車升5.8%，比亞迪升7.6%。

世茂集團跌3.55%，中國奧園跌3.47%，融創中國跌2.9%。消息人士指稱，中國人行已經列出11家需要流動性支援的房企，包括世茂、融創中國、中國奧園、佳兆業、綠地香港等。人行並要求9家企業透過收購資產等方式，為這些房地產開發商提供流動性。