農曆春節即將到來，富邦媒（8454）針對「春節圍爐必吃年菜」進行網友票選大調查，至今吸引約2500名網友為自己最喜歡的菜色投票集氣，冠軍「佛跳牆」獲630位網友大讚，為圍爐桌上年菜不可或缺的要角，熱銷商品「海味街」鮑魚佛跳牆單週即繳出最高狂賣近300組佳績。

另外，頂級海鮮「干貝」也名列前矛奪下524票，奢華感十足的「鮑魚」獲519票緊追在後。而年菜桌上常見的烏魚子、豬腳、米糕、蝦、魚、雞也都各自擁有一票死忠饕客。

網友呼聲最高的「佛跳牆」挾用料豐富、海陸雙享優勢，登上年節必吃冠軍寶座。而過年圍爐最怕踩雷，佛跳牆以口碑保證的「食品老字號」深受歡迎，其中又以內含高級海鮮的款式為下單首選，端上桌大器又澎派，像是「海味街」經典鮑魚佛跳牆，由八十年老店老協珍監製，還可吃到南非特級鮑魚、上等黑玉烏參等。

人氣亞軍與季軍「饗城」霸王佛跳牆、「優鮮配」干貝風味佛跳牆也能一次享有鮑魚、豬腳、豬肚等海陸美味食材，累積銷售皆達數千組。

年節期間也有許多網友期待頂級海鮮端上桌。momo根據銷售觀察，干貝以富有彈性與鮮甜美味的「日本北海道生食級」最熱銷，加上干貝經常被選為年節送禮好物，因此禮盒款式也掀起熱絡買氣，如網紅熱情推薦「鮮綠生活」北海道頂級4S生干貝禮盒，以及乾燥易存放的「正宗北海道」日本北海道干貝禮盒等皆為人氣選擇。此外，能一次品嘗兩種優質等級干貝的momo獨規「優鮮配」北海道原裝4S干貝+5S干貝組同樣超夯。

而「鮑魚」類商品除豪奢感十足的「大顆鮑魚」掀起搶購潮，因現代人生活繁忙，便利且口味佳的「即食包鮑魚」強勢出頭，如「海鮮主義」一口鮑、「車輪牌」墨西哥頂級鮑魚罐頭，跳過繁複的烹調工序也能將高檔餐廳級的美味端上桌。喜歡親自料理的饕客則更加注重食材質量，像是「海鮮主義」智利鮑，顆顆拳頭大上桌奢華感滿滿！

能當作小零嘴亦可端上桌的「烏魚子」也深獲許多網友喜愛；此外寓意步步高升的主食「米糕」同樣是圍爐桌上必備年菜，熱銷商品包含「優鮮配」口湖大師野生一口烏魚子、「世界烏魚子」頂級金鑽野生烏魚子、「鼎泰豐」櫻花蝦蒲燒鰻米糕等。而年菜桌上常見的豬腳、蝦、魚、雞也都各自擁有一票死忠饕客。

持續延燒的年菜置辦買氣，momo《名店年菜大賞》動員中，1月31日前排隊名店、飯店名菜、圍爐桌菜等年菜5折起，再加碼滿額登記抽好禮，大方送近期話題夯品Apple Watch S7。