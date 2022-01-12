中華電信13日起獨家開賣華碩旗下電競潮牌「ROG玩家共和國」所推出的ROG Phone 5s 12G/256G特規版本，同步包裝「精采5G購機」優惠方案，月繳1399元(48個月租期)，0元將電競手機帶回家，再享加碼贈Hami Point最高1500點(1點等於1元)。

此外，月繳1599元以上，還可擁有「流量轉贈」8GB (1門)以上功能，揪好友連線更能大方開口一起同樂。

ROG玩家自13日起至2月15日止，於中華電信購機並在華碩官網完成登錄，還可獲得限量購機禮「遊戲控制器3 (原價3990元，送完為止)」。

ROG Phone 5s特規版為12GB/256GB規格，延續備受好評的高通SnapdragonR 888+強悍處理器、6.78吋AMOLED疾速反應螢幕及超大6000 mAhl電池容量，內建AirTrigger 5可實現16種手勢操作，晃動手機即能直覺控制遊戲中動作。

中華電信表示，現在購買華碩ROG Phone 5s特規版搭配精采5G方案，可同享價值超過3千元的「5告厚禮同享包」，免月租優惠包括Hami雲端遊戲1個月、Hami Video影劇館6個月註5、、AR動滋動x Uniigym 2個月、HTC Viveport Infinity Vista 3個月、樂客導航王TM版12個月等5項5G應用服務。

Hami雲端遊戲提供核心冒險、競速賽車、熱血格鬥，及迪士尼、樂高系列等超過100款高階主機級遊戲。