高雄都發局12日表示，為了落實居住正義，高市府刻與中央國家住都中心合力，推動一萬戶社會住宅建設，2021年已完成4644戶統包工程發包，並有5處動土興建，今年將再發包2760戶，配合公共運輸TOD及周邊開發計畫，將城市最好的地點位置，留給全齡化的社會住宅，創立新典範。

高雄都發局長吳文彥12日指出，社會住宅與平價國宅政策，在概念上，有很大的差異，早期國宅是以低成本興建，平價賣斷由中低所得者購置，在品質上，民眾對國宅存有刻板印象。

而社會住宅在規劃設計理念、建築外觀、施工技術等，都優於以往的國宅，且社宅是循環使用的資源，只租不賣，政府有管理維護機制，可提供更良善的居住環境、多元公益與社福服務、具有空間共享及帶動社區互動發展的契機。

他以都發局刻正興建中的苓雅區凱旋青樹社宅為例指出，該建物係由荷蘭麥肯諾建築師事務所設計，其設計作品包括衛武營國家藝術文化中心、及高雄火車站等，設計水準具有指標性。

凱旋青樹社宅設計理念強調社區共享空間，並提供托嬰中心等社福設施與地區性生活用品商店，可強化週邊社區服務機能，吳文彥並以台北、新北等案例指出，興建社宅不僅不會降低周邊不動產價值，更因社宅提供地方所需求的社福設施，成為社區居民的好厝邊。

高市府指出，為了提供更良善的居住環境，確保生活品質，未來社會住宅興建完成後，會導入智慧管理機制，委託專業現代化物業管理公司，進行社宅管理，在各種細節上予以嚴謹把關，除了確保安全整潔的公共空間管理，也有評點機制，淘汰不守社區規約的住戶。

高雄副市長林欽榮表示，高市府的社會住宅政策，係將市區精華土地釋出興建社宅，除了結合公共運輸場站及周邊地區開發，創造就業機會，讓年輕人及產業就業人口，可就近享有便捷優質的居住環境，也提供周邊社區公益服務設施，強化社區生活機能，滿足社宅住戶及當地社區里鄰的服務需求，營造生活宜居新價值典範。

高市府表示，截至目前為止的規劃，高市府與國家住都中心預計興辦戶數合計10529戶，中央規劃興辦15處計7715戶、高市府規劃興辦3處計2814戶，其中，已完成4644戶的統包工程發包，並有5處動土興建中，預期3至4年可完工啟用，讓年輕民眾有安心優質的居住環境。

今年預計要發包的社宅，包括捷運南岡山站週邊的710戶岡山社宅、捷運大寮站北側的450戶大寮社宅、以及亞灣特區的1600戶亞灣社宅第一期，預定分別在114年、115年和115年完工。