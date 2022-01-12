事隔不到一個月，原以為已落幕的王力宏、李靚蕾離婚案，又再度引起吃瓜群眾拿板凳來看第二季劇情。李靚蕾在1/11深夜又再度發文控訴王力宏種種不當的言行舉動，究竟這對怨偶的糾葛要吵到什麼時候？命理風水專家邱彥龍曾經就兩人的命格來綜合解析他們的命運走向，恐怕兩人會對峙到3、4月，王力宏5月還會遇到大凶星，需要拿出福氣和智慧來處理才能化險為夷。

邱彥龍分析，從易經八字來看，王李兩人八字元神皆是土命，陰陽顛倒，非正配之合，硬合則敗。王力宏是丙辰年癸巳月己巳日生，流年運剛好走到離婚運，且地火明夷，火受傷，官星火也受傷，事業會因離婚或自己的弊端被曝光而摧毀重建。李靚蕾丙寅年壬辰月戊子日生，是一位好勝的女性，內心動盪不安，因老公多方出軌沒安全感，百般有苦難言，因愛生恨，又被抹黑誤會，氣憤難當，長期精神壓力，恐已有抑鬱傾向。

王力宏屬龍，而屬龍的人第二個名字有「力」，代表內心很縝密但非常愛面子，不容許自己外在形象有一絲污點，且死不認錯，典型的千錯萬錯皆是別人的錯，就是那句話鬼話：「我知道錯，但是我辦不到」。另外，屬龍的男生如果第三個字是「宏」字，會中年大敗，而且人生一定要走這一遭，才能讓他洗心革面，重新再起。

綜合以上解讀，很顯然的王力宏在上一次的挫敗之後並沒有認知到自己的錯誤，從李靚蕾11日發文的內容明顯感受到王力宏已拒絕跟曾是最親密的另一半溝通，兩人已是兩條平行線的狀態。

除此之外，邱彥龍也再次指出，王力宏是不會認錯的，從兩人命格就看得出是殺來殺去的狀態，沒打到趴不會停止！李靚蕾也會因此抑鬱，雙方都非常難看，至少要鬥到今年3、4月左右。且邱彥龍更進一步提到，王力宏5月會遇到大凶星，各方面都要特別注意，這次的業力引爆能否過關，就要看他自己的福氣和智慧去處理了。

【本文轉載自「旺好運」，經旺好運授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「旺好運」粉絲團】