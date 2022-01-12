針對兩岸局勢和美中台三方互動，《天下雜誌》今天(12日)公布的一份民調顯示，有63.7%受訪民眾認為，未來兩岸之間並不會爆發戰爭，且有57.9%民眾認為大陸不會進行武統；同時，也有58.8%民眾認為若兩岸開戰，美國會出兵協助台灣。

《天下雜誌》詢問民眾，「您擔不擔心接下來一年台灣與大陸發生戰爭？」結果顯示，有63.7%受訪民眾表示不擔心兩岸一年內會發生戰爭，有35.3%表示擔心，另外有1%民眾沒有表示明確意見。《天下雜誌》發現，這個數據比前一年的民調結果高出15個百分點。

對於大陸是否會以武力統一台灣的部分，有35.7%民眾認為可能，57.9%民眾認為不可能，另外有6.4%民眾沒表示明確意見。天下雜誌進一步指出，不分年齡層，不擔心的比例都超過一半。

同時，該民調也顯示，萬一兩岸發生戰爭，有58.8%民眾認為美國政府有可能會派兵協防台灣。而且，有54%民眾認為美軍可以有效保護台灣，38.7%民眾認為不能，7.3%民眾沒表示明確意見。

至於台灣應該如何面對大陸和美國的競爭，民調顯示，有46.7%民眾選擇「與中美保持一樣的關係」，其次是「親美，但與中國維持和平關係」31.1%，選擇「親中，但與美國維持友好關係」的擇有6.4％。對於兩岸關係，選擇「維持現狀」的有45.7%，選擇台灣獨立，但與大陸維持和平關係」的比例有31.8%。同時，有71%民眾認為台灣需要恢復徵兵制。

在身份認同上，40歲以下年輕人，愈多人選擇台灣人身分（74-76%），40歲以上愈多人選「既是台灣人也是中國人」。