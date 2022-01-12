一周3例不明感染升三級？ 柯文哲喊話要有信心：抵抗力沒那麼差

近日桃園機場爆發群聚感染，外界擔憂疫情擴大，台大兒童醫院院長、感染科權威黃立民指出，目前看來最危險的地方是雙北，若未來一周內出現2、3例不明感染源個案，就要考慮升三級。對此，台北市長柯文哲表示，國民要有信心，在北市打滿兩劑超過80％，我們抵抗力沒有那麼差，就算1、2個社區突破還擋得住。

柯文哲說，現在跟五月不一樣，他查過北市數據，如果把流動人口算進去，打滿兩劑疫苗有80％，除非遇到omicron，也許會傳染，但非常清楚，如果打兩劑被感染也還好，是感冒症狀，不是插管、呼吸窘迫症、送進加護病房、死掉。

柯文哲認為，現在北市打滿兩劑80％狀態下，其實要封城可以嚴格一點，不要動不動就封，最近很多餐廳尾牙都取消，這一波下去已經哀鴻遍野。

柯文哲重申，在防疫跟經濟發展之間，作為政府還是要取平衡，不要風吹草動就升級，如果安全起見下令3天不準備內用，這還得了？夜市一倒還得了？作為政府應取餓死、病死加起來的最低值。

他強調，國民要有信心，在北市打滿兩劑超過80％，我們抵抗力沒有那麼差，就算1、2個社區突破還擋得住。