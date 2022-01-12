大陸電信設備巨頭華為2019年遭到美國實體清單打擊，導致大部分的美企被迫暫停與華為業務往來，甚至停止華為使用GMS服務，甚至在之後加緊打擊力道，連先進製程晶片取得管道都被斷絕，手機業務幾乎死亡，讓華為不得不切割榮耀業務求生，自此之後不斷傳出華為透過各種管道企圖復活半導體業務，最新消息指出，華為透過整併半導體企業，吸收建立自主供應鏈的可能性。

據《日經亞洲評論》報導，知情人士透露，華為正在積極提高其晶片封裝能力，以減輕美國打壓導致華為無法獲得重要半導體生產技術的影響。封裝技術為半導體製造的最後一個階段，也就是把生產好的晶片安裝在印刷電路板之上並組裝成電子產品，同時也是層級相對低階的技術，2019年之後，美國以國安為由封殺了華為取得先進晶片技術的管道。

華為受到美國制裁、晶片短缺等因素衝擊，2021年全年營收估約6340億人民幣，相較2020年營收8914億元人民幣、衰退28.89％。

美國禁令影響下，台積電也在2020年9月14日之後不再供應晶片給華為，但所幸華為提前避險，大量拉貨麒麟9000晶片、採用台積電5奈米製程，目前也獲得高通等廠商非5G版本的晶片供應，甚至傳出華為攜手大陸晶圓代工龍頭中芯國際建造晶圓廠，遭到相關人士嚴正否認，聲稱只是晶圓代工層面的合作關係，並表明2家公司沒有合作建廠的可能。

華為近期正與福建1家封測廠渠梁電子（Quliang Electronics）合作，渠梁電子目前在泉州擴大生產，以協助華為先進晶片封裝設計投入生產。對於華為來說，封測領域並未被美國壟斷，代表大陸企業有其他的選擇，可以不受到美國制裁影響，建立自主供應鏈。華為也透過各方合作吸取人才，媒體也報導華為從封測龍頭日月光挖角，對此，日月光拒絕置評。

華為也跟大陸面板大廠京東方合作開發面板級封裝技術，這種技術也在各大廠之間受到廣泛接受，包括封測大廠力成。報導分析，2021年華為旗下投資收購或增持超過45間企業股權，為2020年的2倍，其中有7成聚集在半導體相關供應鏈，從IC設計、晶片製造到生產設備、原物料都一應俱全。