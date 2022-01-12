桃機群聚延燒累計42人確診，春節入境人口持續上升，境外移入確診數也隨之上升，對此桃園市衛生局長王文彥表示，雙北、桃園、新竹召開大型醫院聯防會議，擇定24家醫院分成6組，每天由1組負責收治桃機確診者，以此做分流。

王文彥盤點桃園的醫療量能狀況，他表示，目前桃園ICU病房核定59床，目前只開放使用7床，有5床使用中；專責病房共848床，有418床使用中；負壓隔離病房使用113床，另外專責病房裡也含有部分負壓隔離病床，總體來說使用率已達50％。為此12日開始雙北、桃園、新竹做聯防，共有24家大型醫院分成4組，1組有6家醫院，每天由1組負責收治桃機確診者。

王文彥指出，桃園加入該計畫的醫院有林口長庚醫院、部立桃園醫院、部立桃園醫院新屋分院，每天有1個組別在負責收治桃機的確診者，可讓其他醫院的壓力減輕。

有醫院透露，目前專責醫院大部分的病床都已滿床，若再遇到春節大批境外旅客返台，恐會壓垮醫療量能，不過12日起中央下令由24家大型醫院負責收治桃機確診者後，的確減輕不少壓力。