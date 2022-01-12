武裝組織哈瑪斯11日發布影片，指控以色列安全部隊使用受過軍事訓練的海豚，追捕哈瑪斯突擊隊成員，導致1名哈瑪斯蛙兵殉職。影片中更將海豚身上配戴的武器曝光。對此，美國海軍學院（USNI）專欄作家沙頓（H.I.Sutton）專文分析其可能性。
透過影片，可看見海豚大軍使用的武器，外觀頗似戴在狗狗嘴上的口罩，口罩上則裝著疑似槍枝或小型魚雷的武器。另根據沙頓在推特上的圖片，這款武器應該是套在海豚嘴上。
沙頓認為，由於海豚不具有分辨敵我的能力，通常無法指望其發揮致命打擊能力；相反的，牠們主要是透過浮標標記目標，或是直接成為打擊武器。
儘管沒有證據證實哈瑪斯所說的為真，甚至無法證實這個裝備真的來自海豚身上；不過，沙頓認為哈瑪斯所言仍有一定可信度。畢竟，以色列訓練海中哺乳動物至少聽起來合理。
他分析，目前最為人知的海洋哺乳動物訓練國家，當屬俄國海軍。先前證據披露，俄國在敘利亞的托土斯港部署海豚部隊，故可推論殺手海豚來自該地。不過，考量到哈瑪斯的蛙人是在以色列附近海岸遭擊斃，認為動物殺手來自俄軍有點天方夜譚。
《每日星報》則指出，2015年8月，哈瑪斯也曾遭遇另一起水下生物攻擊。當時，哈瑪斯成功捕獲以色列這位「海豚探員」，其身上配有魚雷形狀的武器、攝影機與遙控器。
英國廣播公司則指出，以色列軍方讓海豚這種美麗的水中生物喪失自我意志，變成殺人工具。不過，海洋生物雖然有很漫長的軍事用途歷史，但通常用於監控與設備檢診，很少聽過成為殺戮工具。
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