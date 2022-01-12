Killer Zionist dolphins exist, according to a Hamas publication. Abu Hamza explains that a member of Hamas' Frogman unit who was killed by Israel during the May conflict found the killer dolphin. The device the alleged killer dolphin was wearing is shown in the publication. pic.twitter.com/gvAyynO3YT — Joe Truzman (@JoeTruzman) January 10, 2022

武裝組織哈瑪斯11日發布影片，指控以色列安全部隊使用受過軍事訓練的海豚，追捕哈瑪斯突擊隊成員，導致1名哈瑪斯蛙兵殉職。影片中更將海豚身上配戴的武器曝光。對此，美國海軍學院（USNI）專欄作家沙頓（H.I.Sutton）專文分析其可能性。

透過影片，可看見海豚大軍使用的武器，外觀頗似戴在狗狗嘴上的口罩，口罩上則裝著疑似槍枝或小型魚雷的武器。另根據沙頓在推特上的圖片，這款武器應該是套在海豚嘴上。

沙頓認為，由於海豚不具有分辨敵我的能力，通常無法指望其發揮致命打擊能力；相反的，牠們主要是透過浮標標記目標，或是直接成為打擊武器。

BREAKING. Alleged Israeli Navy trained Dolphin killed Hamas frogman https://t.co/OiaGMKzpjY pic.twitter.com/lOYoOsGBH6 — H I Sutton (@CovertShores) January 10, 2022

儘管沒有證據證實哈瑪斯所說的為真，甚至無法證實這個裝備真的來自海豚身上；不過，沙頓認為哈瑪斯所言仍有一定可信度。畢竟，以色列訓練海中哺乳動物至少聽起來合理。

他分析，目前最為人知的海洋哺乳動物訓練國家，當屬俄國海軍。先前證據披露，俄國在敘利亞的托土斯港部署海豚部隊，故可推論殺手海豚來自該地。不過，考量到哈瑪斯的蛙人是在以色列附近海岸遭擊斃，認為動物殺手來自俄軍有點天方夜譚。

《每日星報》則指出，2015年8月，哈瑪斯也曾遭遇另一起水下生物攻擊。當時，哈瑪斯成功捕獲以色列這位「海豚探員」，其身上配有魚雷形狀的武器、攝影機與遙控器。

英國廣播公司則指出，以色列軍方讓海豚這種美麗的水中生物喪失自我意志，變成殺人工具。不過，海洋生物雖然有很漫長的軍事用途歷史，但通常用於監控與設備檢診，很少聽過成為殺戮工具。