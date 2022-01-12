一名女網友上網抱怨，她男友的家人聽聞他買了一間20坪的公寓，立刻攜家帶眷搬進來白吃白喝，也不願意付房租，讓她相當傻眼，苦惱該怎麼辦才好，不少網友看完紛紛勸分手，也有網友認為，她以女友的身份要求男友家人搬出去並不妥當，建議多和男友溝通比較好。

一名女網友在臉書社團《靠北租屋2.0》發文表示，她男友最近買了一間20坪的公寓，打算當做兩人的新婚房，不料消息一出，男友的兄妹竟攜家帶眷搬進來住，2人的小天地瞬間變成7人同住。

她無奈表示，男友薪水也不高，每個月還要承擔2萬元的房貸，但他的兄妹擺明是要住免費的，從來沒有說過要幫忙負擔房貸，甚至連日常生活用品都是由他們兩人承擔，讓她心理不平衡，打算跟男友討論要收向家人收房租，「請問我這樣很過分嗎」。

貼文一出，不少網友搖頭勸分手，「一開始就不應該讓他們進門，請神容易送神難」、「我是妳的話，早就搬出去了」、「這婚還是不要結了，這種家庭以後問題會很多，不是氣死就是累死」、「這家人臉皮也太厚了吧」。

不過也有網友認為，她以女友的身份要求男友家人搬出去並不妥當，建議還是多和男友溝通，「這種一定要馬上處理，否則將來無解，但關鍵是你現在只是女友」、「房子妳有出錢嗎，有出錢才有話語權」、「我覺得畢竟你現在只是女朋友不是老婆，只能多和男友溝通了」。