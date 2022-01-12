國稅局指出，近期不少投資客擔憂內政部啟動修法禁止預售屋移轉等法規，提前出脫預售屋至房市，但如果採用非自願售屋的「調職」、「非自願離職」等理由，很可能遭稅局否准，最後仍被課房地合一2.0重稅。

我國房地合一2.0自2021年7月上路，只要是個人交易2016年後取得房地、預售屋及其坐落基地等，皆視同為房地交易，個人若出售持有兩年內不動產適用45％稅率、持有兩年到五年內為35％，五年到十年為20％，十年以上為15，應於交易日次日起30日內申報繳稅。

其中，預售屋是指還在興建期間的房屋，持有時間以預售屋型態計算；等到蓋好成為新成屋後，其持有時間則依成屋型態重新計算。

惟考量個人有特殊情況須賣屋，房地合一2.0也設置非自願售屋條款，持有不動產十年內出售皆可適用20％優惠稅率。

個人非自願售屋條款涵蓋七種情況，包括受家暴或人身安全威脅而搬家賣屋、非自願離職或調職、無力還債或補稅遭強制執行、負擔重大傷病醫藥費、房屋遭鄰居越界建築、共同持有房屋未經同意遭變賣、個人同時繼承房地與不動產擔保債務且無力還債。

然而，個人出售預售屋屬於權利交易，實務上並無戶籍登記與居住事實，若要採用非自願售屋條款，國稅局會採個案審核，逐一檢視其真實性。

官員強調，如非自願離職、調職、房屋遭鄰居越界建築等，都是個人已經住在實際的成屋內，因調職或無法居住等而搬遷離開，但預售屋非屬成屋，不可能有無法居住情況，仍採房地合一2.0規定，因預售屋興建期間多為五年內，主要適用35％以上稅率。