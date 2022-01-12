近日肯德基（KFC）與港股上市公司泡泡瑪特聯合推出盲盒套餐，引發消費者搶購。中國消費者協會（中消協）12日發文指出，肯德基作為食品經營者，利用限量款盲盒銷售手段，誘導並縱容消費者不理性超量購買食品套餐，有悖公序良俗和法律精神。

中消協指出，根據這款盲盒套餐的銷售規則，要集滿整套玩偶，最少需要購買六份套餐，而其中稀有隱藏版出現的機率是1：72。為此，部分消費者不惜一次斥資人民幣10494元購買106份套餐。還有消費者為玩偶而購買「代吃服務」，花錢請人代買、代吃套餐而獲得盲盒，甚至不排除將吃不完的食物直接丟棄。

陸媒「財經網」報導，肯德基客服表示，現在盲盒活動還在進行中，但絕大多數的門市都已經售罄，具體的可銷售情況，要以肯德基APP點餐頁面即時顯示或餐廳公告為準。針對「被點名」事件，則暫不方便回答，之後會有專門的工作人員回應。