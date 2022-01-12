中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增96例COVID-19確定病例，分別為4例本土個案及92例境外移入。

4例本土個案中，有3人和居服員案17472相關，為居服員同場域接觸者，因居服員曾至銀行，銀行驗出3人陽性，銀行人員案17630在1月11日發病後採檢，匡列採檢30人後，又有案17672、17673確診，持續疫調中。

居服員案17472是桃機手推車員工案17473的太太，其傳播鍊持續擴大，第1條為居服員照顧的家庭共5人群聚；第2為居服員的小孩、小孩安親班同學）和其母染疫；還有居服員的乾妹妹和其電子廠職場4同事；第4條傳播鏈是居服員赴銀行後，傳染給3名行員。

截至1月12日，桃園機場相關確診累計42人，另外5人為北市個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，機場相關個案很可能是同個病毒傳播鏈，手推車員工跟清潔員工確實有共同場域接觸史，病毒來源在機場遭傳染，後續透過人與人接觸造成傳播，因此可追溯到機場源頭。

另1例新增本土個案在台北市，因陪病採檢確診，一採檢Ct值34，送到昆陽實驗室複驗Ct值40，二採轉陰，因個案曾照顧過確診者，指揮中心研判可能是舊案。

今日新增92例境外移入，分別自美國34例，越南、澳大利亞及菲律賓各4例，阿拉伯聯合大公國2例，德國、法國及英國各1例移入；另41例調查中。入境日介於去年12月28日至今年1月11日。