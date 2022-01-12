前國民黨立委、文化大學教授龐建國11日上午在住家處墜樓，警消獲報到場發現他已當場死亡，享年68歲。旅美學者林環牆今天(12日)表示，在藍營裡頭，龐教授可以說是關注蔡英文「論文門」的第一人，他在2年多前就呼籲監察院調查蔡英文的學位。

林環牆12日透過臉書「獨立觀察」發文表示，驚聞龐建國教授於住家墜樓身亡，他生前在LINE的聊天室內發出「不公不義的台灣，我生不如死！」12字訣別訊息，令人萬分不捨、萬分惋惜。

林環牆表示，在藍營裡頭，龐教授可以說是關注蔡英文「論文門」的第一人。2019年8月29日，賀德芬教授召開記者會，公開他所撰寫的「獨立調查報告：蔡英文博士論文與証書的真偽」；後來，總統蔡英文迅即在同年9月4日提出公訴刑事控告他和賀德芬。緊接著，龐教授在同年9月9日在中時發表「龐建國》監院要查小英學位」的評論：

林環牆指出，在這一篇評論裡，龐教授頗為認同他和賀德芬針對蔡英文的博士學歷所做的調查結論。不管政治立場為何，他建議大家仔細參閱龐教授2年多前所發表的評論，他也把龐建國的看法摘錄濃縮為3大項：

第一、「我們必須要說的是，林環牆對於蔡總統博士學位真假所做的獨立調查報告頗具有說服力，賀德芬據此提出質疑也有憑有據，蔡總統用提告的方式來因應，就不免啟人疑竇，是為了轉移焦點。有如陳水扁前總統的評論，只要拿出那本蔡總統自己宣稱抵得上兩個博士學位的論文，此案就可以了結，根本不需要興訟。」

第二、「蔡總統提出告訴的證據中，還有一個文件是當初政治大學致教育部審查蔡總統副教授資格的公文，公文附件中除了資格審查履歷表之外，還包括1份證件和3冊博士論文。所以，理論上當年蔡總統應該繳交了倫敦政經學院的學位證書和博士論文，這些資料如今安在？只要政治大學或教育部把這些原始資料找出來，再和現在才冒出來的學位證書及博士論文一一對照，許多疑團應該就有解。」

第三、「靠司法程序來做前述查證工作，恐將曠日費時，倒是監察院應該主動調查，要求政治大學和教育部趕快把事情弄清楚，以釋眾疑。拜託監察院諸公，主動積極一點。」

林環牆對此指出，從這篇評論，我們可以看到龐教授是有是非、有正義感的學者，反之，台灣朝野政黨及學界則是普遍性的冷漠不理，讓他不禁感嘆，台灣文明的水平在哪呢？他也感謝龐教授關注論文門的調查，請安息。

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