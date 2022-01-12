列為2級保育的猛禽紅隼在台灣屬冬候鳥或過境鳥，知本溼地海邊偶爾可發現其蹤跡。（莊哲權攝）

1隻列為2級保育的猛禽紅隼被漁網纏絆無法動彈，幸經小三學童即刻 救援，保住小命。（台東縣野鳥學會提供）

台東縣野鳥學會會員日前在知本養殖區賞鳥時，三年級學童張立龢發現1隻列為2級保育的猛禽紅隼遭漁網纏絆，隨即由張爸爸通知保七台東分隊員警協助，將落難的紅隼送池上野灣野生動物醫院，因為張童即刻救援，紅隼僅飛羽稍有受損及出現神經性症狀，持續治療後將評估野放。

台東縣野鳥學會日前在依麻林道結束新年數鳥行程後，會員張茂霖與讀小三的兒子張立龢轉往知本養殖區，父子兩原本是要看黑、白面琵鷺及魚鷹，在1處廢棄的魚塭區發現不少大小型鳥類在漁網間鑽進鑽出，眼尖的張立龢在他腳下發現1隻被漁網纏住、無法動彈的紅隼。

因為沒有救傷鳥的經驗，張爸爸打電話請教鳥會理事長吳志昇，由於該處屬私人魚塭，吳志昇建議通知保七台東分隊協助，保七員警趕抵將紅隼脫困後，送池上野灣野生動物醫院救治，院方表示，這隻紅隼因為即時被發現，受傷不嚴重，僅翅膀飛羽受損及出現神經性症狀，目前還在治療中，未來經評估後將可野放。

紅隼獲救後，張立龢持續關心牠的復原情況，得知健康狀況還好，感到放心。張爸爸說，去年3月帶兒子爬都蘭山時意外遇見藍腹鷴，兒子從此瘋狂愛上觀鳥，每周鳥會有活動都會參加，自己本來對鳥類一竅不通，受兒子影響，也成為賞鳥一族。

吳志昇表示，紅隼在台灣屬冬候鳥或過境鳥，農委會列為2級保育珍貴稀有野生動物，分布區域廣闊，平原、海岸線、中高海拔山區均可見，部分個體甚至適應都市環境；他說，立龢剛學習賞鳥，已經有愛護野鳥的觀念，將來也會進而愛護環境及尊重生命。