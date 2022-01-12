哈薩克駐中國大使柯依捨巴耶夫11日在哈駐中國使館舉行的新聞發佈會上表示，衷心感謝和高度贊賞中方在哈薩克遭遇困難時刻給予哈和哈人民的支持。

對此，在今天（12日）下午的大陸外交部例行記者會上，發言人汪文斌表示，哈薩克發生大規模騷亂後，大陸國家主席習近平向托卡葉夫總統致口信，公開表達支持，表示中方願盡己所能向哈方提供必要支持，幫助哈方渡過難關。王毅國務委員兼外長同哈薩克副總理兼外長特列烏別爾季通電話，再次表達中方對哈方維穩止暴的堅定支持。中方還同其他上海合作組織成員國一道，第一時間就哈局勢發表聲明，支持哈領導人為恢復國內局勢穩定所採取的舉措，展現了成員國對哈方的有力支持。

托卡葉夫總統對習近平主席在哈危急時刻致口信深表感謝。特列烏別爾季副總理兼外長稱中國外長在哈全國哀悼日之際致電，再次彰顯了中方對哈方的堅定支持和兄弟情誼。這些互動充分體現了中哈永久全面戰略夥伴關係的高水平，也彰顯了中哈兩國安危與共的深厚情誼。

汪文斌表示，柯依捨巴耶夫大使在新聞發佈會上表示，哈當局採取有效措施維穩止暴，目前全國安全局勢已趨於穩定。

汪文斌強調，中方堅定支持一切有利於哈國內局勢恢復穩定的措施，將繼續為哈方保持國家穩定健康發展提供一切必要的幫助。